Трамп может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на Гренландию - Politico

В ЕС рассматривают сценарий, при котором страны Европы могут разрешить США расширить свое присутствие в Гренландии. Взамен Вашингтон должен предоставить Украине более жесткие гарантии безопасности. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным издания, один из европейских дипломатов назвал такой подход пакетной договоренностью по принципу "безопасность в обмен на безопасность".

Речь идет о возможности уступок со стороны Европы относительно американского присутствия в Гренландии в обмен на более четкие обязательства администрации президента США Дональда Трампа поддерживать Украину.

В Politico отмечают, что хотя этот вариант в ЕС считают "горькой пилюлей", его рассматривают как менее рискованный, чем отказ от каких-либо договоренностей.

"Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативу, которая раздражает Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать Путина в переговорах с Украиной", - пишет издание.

