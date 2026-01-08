Трамп может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на Гренландию - Politico

$42.720.15
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
14:11 • 16545 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 20751 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
8 января, 13:48 • 26671 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
8 января, 13:23 • 18902 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15151 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12756 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17636 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13702 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 51661 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Эксклюзивы
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на Прикарпатье
8 января, 12:02 • 21283 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир
8 января, 13:29 • 12186 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю
8 января, 13:50 • 10554 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
15:30 • 14092 просмотра
"Сделано для тебя". Третий армейский корпус Билецкого запустил новую рекрутинговую кампанию
15:47 • 7546 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
18:39 • 4636 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 12729 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 14242 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
8 января, 13:48 • 26664 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"
7 января, 12:23 • 70365 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Белый дом
Днепропетровская область
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
8 января, 08:37 • 36925 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
7 января, 14:22 • 40113 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31 • 64116 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
5 января, 21:31 • 83217 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30 • 124606 просмотра
Трамп может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на Гренландию - Politico

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Европейские страны рассматривают возможность разрешить США расширить свое присутствие в Гренландии. Взамен Вашингтон должен предоставить Украине более жесткие гарантии безопасности, по данным Politico.

Трамп может дать Европе гарантии безопасности для Украины в обмен на Гренландию - Politico

В ЕС рассматривают сценарий, при котором страны Европы могут разрешить США расширить свое присутствие в Гренландии. Взамен Вашингтон должен предоставить Украине более жесткие гарантии безопасности. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным издания, один из европейских дипломатов назвал такой подход пакетной договоренностью по принципу "безопасность в обмен на безопасность".

Речь идет о возможности уступок со стороны Европы относительно американского присутствия в Гренландии в обмен на более четкие обязательства администрации президента США Дональда Трампа поддерживать Украину.

США обсуждают выплаты гренландцам ради отделения острова от Дании - Reuters08.01.26, 20:40 • 1826 просмотров

В Politico отмечают, что хотя этот вариант в ЕС считают "горькой пилюлей", его рассматривают как менее рискованный, чем отказ от каких-либо договоренностей.

"Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативу, которая раздражает Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать Путина в переговорах с Украиной", - пишет издание.

Советники Трампа передали в кремль согласованный с Украиной план окончания войны - Axios08.01.26, 21:26 • 1068 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Гренландия
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина