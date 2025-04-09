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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25251 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом проводит оценку возможных затрат в случае покупки Гренландии – The Washington Post

Белый дом готовит оценку стоимости установления контроля над Гренландией, включая расходы на госуслуги и доходы от ресурсов. Рассматривается более выгодная сделка для Гренландии, чем от Дании.

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Дания и США проведут первые переговоры после победы Трампа: газета FT выяснила детали

Главы МИД Дании и США встретятся в Брюсселе. Ранее Трамп выражал намерения относительно контроля над Гренландией, что вызвало напряжение в отношениях стран.

Новости Мира • 1 апреля, 09:13 • 6949 просмотра

Премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости и партнерстве с Данией

Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул важность сотрудничества с Данией на пути к суверенитету. Гренландия заинтересована в партнерстве с США в сферах торговли и безопасности, но исключает интеграцию.

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"США не получат Гренландию": премьер Нильсен ответил Трампу

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна сама определяет будущее, реагируя на посягательства Трампа. Большинство жителей против присоединения к США.

политика • 30 марта, 23:39 • 12898 просмотра

Трамп о планах аннексировать Гренландию: мы получим ее 100%

Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии неизбежна, возможно, без военной силы. Он добавил, что страна важна для международной безопасности.

Новости Мира • 30 марта, 06:47 • 33882 просмотра

"Ссылка вице-президента неверна": премьер-министр Дании отреагировала на критику США относительно Гренландии

Премьер-министр Дании ответила на обвинения вице-президента США относительно недостаточной защиты Гренландии. Министр иностранных дел Дании раскритиковал США за тон.

Новости Мира • 29 марта, 12:39 • 20385 просмотра

85% против: гренландцы не поддерживают присоединение к США

Опрос показал, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США. Тем временем, менее 30% американцев поддерживают эту идею.

Новости Мира • 29 марта, 07:53 • 13115 просмотра

Гренландия важна для безопасности мира, военная сила не понадобится - Венс

Вице-президент США заявил в Гренландии, что страна имеет значение для мировой безопасности. По словам Венса, для усиления позиций США военная сила не нужна.

Новости Мира • 28 марта, 19:38 • 25604 просмотра

Новая цель визита Венса в Гренландию: обзор авиабазы на фоне заявлений Трампа о важности региона для США

Вице-президент США Венс посетил космическую базу Питуффик в Гренландии после заявлений Трампа о важности региона для нацбезопасности. Дания критикует давление США и подчеркивает сопротивление.

Новости Мира • 28 марта, 12:06 • 29922 просмотра

Вице-президент США Вэнс собрался в Гренландию вместе с женой: там уже раскритиковали визит

Джей Ди Венс присоединится к жене Уши Венс в Гренландии, чтобы "посетить космическую базу" и "оценить безопасность" в Арктике.

Новости Мира • 26 марта, 07:39 • 12232 просмотра

Это дружелюбие, а не провокация: Трамп о визите делегации США в Гренландию

Дональд Трамп заявил, что визит американской делегации в Гренландию – это дружелюбие, а не провокация. Он добавил, что Гренландия может стать частью будущего США.

Новости Мира • 24 марта, 18:46 • 14293 просмотра

Гренландия критикует визит делегации США из-за амбиций Трампа в отношении острова

Премьер Гренландии раскритиковал визит делегации США на фоне планов Трампа по аннексии острова, назвав его «агрессивным». Он считает, что США стремятся продемонстрировать власть над Гренландией.

Новости Мира • 24 марта, 09:06 • 18936 просмотра

Делегация США посетит Гренландию на фоне разговоров об аннексии

Делегация США во главе с женой вице-президента посетит Гренландию, где осмотрит военную базу и примет участие в гонках на собачьих упряжках. Визит проходит на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии острова.

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Ледники потеряли рекордный уровень льда за последние три года - ООН

С 2022 по 2024 год зафиксирована самая большая трехлетняя потеря ледников за всю историю наблюдений. С 1975 года ледники потеряли более 9 триллионов тонн льда.

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В Гренландии прошли массовые протесты против заявлений Трампа об аннексии острова

В Гренландии прошли самые крупные в истории протесты из-за заявлений Трампа об аннексии острова. Тысячи людей вышли на улицы, демонстрируя единство в вопросе территориальной целостности.

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Глава МИД Дании отреагировал на слова Трампа о выборах в Гренландии

Ларс Лёкке Расмуссен прокомментировал слова Трампа о выборах в Гренландии, где победили сторонники независимости. Трамп считает, что это "хорошо" для США, но Дания не согласна.

Новости Мира • 14 марта, 14:58 • 17488 просмотра

Разговор Трампа и Рютте об аннексии Гренландии: в Дании жестко раскритиковали президента США и генсека НАТО

Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов возмущен обсуждением Трампом и Рютте аннексии Гренландии. Он подчеркнул, что это будет означать войну между двумя странами НАТО.

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"Хватит уже": глава правительства Гренландии созывает лидеров партий из-за заявления Трампа об аннексии

И. о. главы правительства Гренландии созывает встречу лидеров партий из-за слов Трампа о возможной аннексии острова. Он осудил пренебрежительное поведение президента США и призвал к жесткой реакции.

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Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в аннексии Гренландии. Он отметил стратегическое значение острова для США и обещал обогащение народа Гренландии в случае присоединения.

политика • 13 марта, 17:32 • 45117 просмотра

В Гренландии на выборах победили сторонники постепенного приближения независимости

На выборах в Гренландии победила партия Demokratit, которая выступает за постепенное приближение к независимости от Дании. Это произошло на фоне интереса США к острову.

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