Госсекретарь Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, подчеркивая уважение к самоопределению гренландцев. Он призвал Данию сосредоточиться на желании Гренландии к независимости.
Белый дом готовит оценку стоимости установления контроля над Гренландией, включая расходы на госуслуги и доходы от ресурсов. Рассматривается более выгодная сделка для Гренландии, чем от Дании.
Главы МИД Дании и США встретятся в Брюсселе. Ранее Трамп выражал намерения относительно контроля над Гренландией, что вызвало напряжение в отношениях стран.
Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул важность сотрудничества с Данией на пути к суверенитету. Гренландия заинтересована в партнерстве с США в сферах торговли и безопасности, но исключает интеграцию.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна сама определяет будущее, реагируя на посягательства Трампа. Большинство жителей против присоединения к США.
Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии неизбежна, возможно, без военной силы. Он добавил, что страна важна для международной безопасности.
Премьер-министр Дании ответила на обвинения вице-президента США относительно недостаточной защиты Гренландии. Министр иностранных дел Дании раскритиковал США за тон.
Опрос показал, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США. Тем временем, менее 30% американцев поддерживают эту идею.
Вице-президент США заявил в Гренландии, что страна имеет значение для мировой безопасности. По словам Венса, для усиления позиций США военная сила не нужна.
Вице-президент США Венс посетил космическую базу Питуффик в Гренландии после заявлений Трампа о важности региона для нацбезопасности. Дания критикует давление США и подчеркивает сопротивление.
Джей Ди Венс присоединится к жене Уши Венс в Гренландии, чтобы "посетить космическую базу" и "оценить безопасность" в Арктике.
Дональд Трамп заявил, что визит американской делегации в Гренландию – это дружелюбие, а не провокация. Он добавил, что Гренландия может стать частью будущего США.
Премьер Гренландии раскритиковал визит делегации США на фоне планов Трампа по аннексии острова, назвав его «агрессивным». Он считает, что США стремятся продемонстрировать власть над Гренландией.
Делегация США во главе с женой вице-президента посетит Гренландию, где осмотрит военную базу и примет участие в гонках на собачьих упряжках. Визит проходит на фоне заявлений Трампа о возможной аннексии острова.
С 2022 по 2024 год зафиксирована самая большая трехлетняя потеря ледников за всю историю наблюдений. С 1975 года ледники потеряли более 9 триллионов тонн льда.
В Гренландии прошли самые крупные в истории протесты из-за заявлений Трампа об аннексии острова. Тысячи людей вышли на улицы, демонстрируя единство в вопросе территориальной целостности.
Ларс Лёкке Расмуссен прокомментировал слова Трампа о выборах в Гренландии, где победили сторонники независимости. Трамп считает, что это "хорошо" для США, но Дания не согласна.
Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов возмущен обсуждением Трампом и Рютте аннексии Гренландии. Он подчеркнул, что это будет означать войну между двумя странами НАТО.
И. о. главы правительства Гренландии созывает встречу лидеров партий из-за слов Трампа о возможной аннексии острова. Он осудил пренебрежительное поведение президента США и призвал к жесткой реакции.
Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в аннексии Гренландии. Он отметил стратегическое значение острова для США и обещал обогащение народа Гренландии в случае присоединения.
На выборах в Гренландии победила партия Demokratit, которая выступает за постепенное приближение к независимости от Дании. Это произошло на фоне интереса США к острову.