"Карточка бинго: убирайтесь из Украины": в МИД отреагировали на российский вопрос в ООН о "самоопределении" Донбасса

Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 12958 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 21024 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 28104 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 50269 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 39003 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 30283 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 52512 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 26122 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 37238 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Новейший атомный авианосец США "Джон Ф. Кеннеди" вышел на ходовые испытания30 января, 00:29 • 28847 просмотра
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF04:46 • 4406 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto05:12 • 22029 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg05:47 • 26716 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 16043 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 52491 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 40203 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 43193 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 103060 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 131133 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Китай
Канада
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 23318 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 23925 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 46746 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 71726 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 68277 просмотра
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Отопление
Золото

"Карточка бинго: убирайтесь из Украины": в МИД отреагировали на российский вопрос в ООН о "самоопределении" Донбасса

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал вопрос России к ООН о "самоопределении" Донбасса. Он напомнил, что в октябре 2022 года 143 члена Генассамблеи ООН отвергли незаконные захваты земель Россией.

"Карточка бинго: убирайтесь из Украины": в МИД отреагировали на российский вопрос в ООН о "самоопределении" Донбасса

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал российский вопрос в ООН, признает ли она "самоопределение" Донбасса по аналогии с Гренландией, указав, что ООН уже дала ответ, пишет УНН.

Россия спросила ООН, признает ли она "самоопределение" Донбасса по аналогии с Гренландией. Кто-то должен сказать этим идиотам, что ООН уже ответила: в октябре 2022 года 143 члена Генеральной Ассамблеи ООН отвергли незаконные захваты земель Россией. Карточка бинго: убирайтесь из Украины

- прокомментировал представитель МИД Украины Георгий Тихий в X.

Ранее на брифинге Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отрицал возможность применения принципа "самоопределения" для Крыма и Донбасса.

"Есть два принципа, которые важны. Один принцип - это территориальная целостность государств. Другой принцип - самоопределение народов. Но самоопределение народов имеет ряд предпосылок. Итак, как это определено как ряд предпосылок, и после очень тщательного изучения нашим отделом юридических вопросов, наша позиция заключается в том, что принцип самоопределения не применяется в ситуациях Крыма и Донбасса. Следовательно, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", - сказал Гутерреш.

Юлия Шрамко

Политика
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Государственная граница Украины
Гренландия
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Крым
Украина