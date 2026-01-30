Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал российский вопрос в ООН, признает ли она "самоопределение" Донбасса по аналогии с Гренландией, указав, что ООН уже дала ответ, пишет УНН.

Россия спросила ООН, признает ли она "самоопределение" Донбасса по аналогии с Гренландией. Кто-то должен сказать этим идиотам, что ООН уже ответила: в октябре 2022 года 143 члена Генеральной Ассамблеи ООН отвергли незаконные захваты земель Россией. Карточка бинго: убирайтесь из Украины - прокомментировал представитель МИД Украины Георгий Тихий в X.

Ранее на брифинге Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отрицал возможность применения принципа "самоопределения" для Крыма и Донбасса.

"Есть два принципа, которые важны. Один принцип - это территориальная целостность государств. Другой принцип - самоопределение народов. Но самоопределение народов имеет ряд предпосылок. Итак, как это определено как ряд предпосылок, и после очень тщательного изучения нашим отделом юридических вопросов, наша позиция заключается в том, что принцип самоопределения не применяется в ситуациях Крыма и Донбасса. Следовательно, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", - сказал Гутерреш.