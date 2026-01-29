"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины

Территориальный вопрос является ключевым, который "препятствует" заключению мирного соглашения между Украиной и россией, заявил в среду государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Единственный оставшийся вопрос… это территориальные претензии на Донецк. Ведется активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли согласовать взгляды обеих сторон по этому вопросу", - сказал Рубио на заседании комитета Сената США по международным отношениям.

"Это все еще мост, который мы не пересекли. Это все еще разрыв, но, по крайней мере, нам удалось сузить вопросы до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложно", - указал Рубио.

Дополнение

Как указывает издание, аннексия Донбасса была одной из максималистских военных целей главы кремля владимира путина, который в декабре заявил, что россия захватит его "так или иначе", если Украина добровольно не откажется от него.

Уступка Донбасса также была одним из пунктов плана из 28 пунктов, распространенного командой президента США Дональда Трампа, который вызвал критику со стороны украинских и европейских чиновников как сильно перекошенный в пользу россии. Обновленное предложение смягчило некоторые из более пророссийских аспектов первоначального плана.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не откажется от Донбасса в рамках любого соглашения о прекращении огня, поскольку это даст путину плацдарм для будущего вторжения.