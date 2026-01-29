$42.960.17
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины

Киев • УНН

 • 1678 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос по "Донецку" является ключевым препятствием для мирного соглашения. Этот вопрос остается единственным, над которым ведется работа для согласования позиций сторон.

"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины

Территориальный вопрос является ключевым, который "препятствует" заключению мирного соглашения между Украиной и россией, заявил в среду государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Единственный оставшийся вопрос… это территориальные претензии на Донецк. Ведется активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли согласовать взгляды обеих сторон по этому вопросу", - сказал Рубио на заседании комитета Сената США по международным отношениям.

"Это все еще мост, который мы не пересекли. Это все еще разрыв, но, по крайней мере, нам удалось сузить вопросы до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложно", - указал Рубио.

Дополнение

Как указывает издание, аннексия Донбасса была одной из максималистских военных целей главы кремля владимира путина, который в декабре заявил, что россия захватит его "так или иначе", если Украина добровольно не откажется от него.

Уступка Донбасса также была одним из пунктов плана из 28 пунктов, распространенного командой президента США Дональда Трампа, который вызвал критику со стороны украинских и европейских чиновников как сильно перекошенный в пользу россии. Обновленное предложение смягчило некоторые из более пророссийских аспектов первоначального плана.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не откажется от Донбасса в рамках любого соглашения о прекращении огня, поскольку это даст путину плацдарм для будущего вторжения.

Юлия Шрамко

