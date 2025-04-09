Комитет Сената США по международным отношениям

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25891 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 35291 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44175 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 51844 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 64431 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55326 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54883 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117456 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81311 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224533 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
56%
Популярные новости

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 31636 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83695 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17789 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14653 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15216 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 83772 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117456 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224533 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401863 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394415 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10325 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13835 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14715 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 17854 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74635 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Комитет Сената США по международным отношениям

Новости по теме

Экс-сенатор США Менендес получил 11 лет тюрьмы за взяточничество и коррупцию

Боба Менендеса осудили за многолетнюю коррупционную схему с представителями других стран. Бывший влиятельный демократ, как сообщается, получал взятки в виде золотых слитков и $480 000 наличными.

Новости Мира • 30 января, 14:20 • 24690 просмотра

Будущий госсекретарь США: Украине и рф придется идти на уступки

Марко Рубио, кандидат на должность госсекретаря США от Трампа, заявил о невозможности возвращения ВСУ к довоенным позициям. По его словам, обе стороны должны пойти на компромисс для завершения войны.

Война • 15 января, 19:07 • 44712 просмотра

Безуглая подала заявление на увольнение из комитета нацбезопасности

Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление об увольнении с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. Она просит назначить ее членом комитета внешней политики.

Общество • 17 сентября, 19:30 • 55581 просмотра

Арахамия предлагает назначить Безуглу членом комитета внешней политики

Председатель фракции «Слуга народа» зарегистрировал проект постановления о назначении Марьяны Безуглой членом комитета внешней политики. Предлагается отозвать ее с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.

Война • 17 сентября, 19:14 • 20579 просмотра

Сенатор США Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию

Бывший председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию. Он планирует обжаловать вердикт, но не хочет отвлекать Сенат от важной работы.

Новости Мира • 24 июля, 07:15 • 17671 просмотра

Администрацию Байдена раскритиковали за отправку оружия Кении, а не Украине

Администрацию Байдена обвиняют в том, что она в обход Конгресса предоставила Гаити военную помощь на сумму в десятки миллионов долларов, что потенциально может подорвать поддержку Украины из-за ограниченности ресурсов.

Война • 22 мая, 03:22 • 30161 просмотра

Переговорная рамка и соглашение по безопасности с ЕС: в Раде рассказали об ожиданиях Украины от летнего саммита Евросоюза

Украина ожидает, что на летнем саммите лидеров ЕС будут утверждены рамки переговоров по ее кандидатуре в ЕС, и завершится работа над соглашением о безопасности с ЕС, предусматривающим долгосрочную военную и экономическую поддержку.

политика • 21 мая, 13:27 • 12841 просмотра

Главы комитетов иностранных дел стран мира осудили принятый в Грузии закон об "иноагентах"

Главы комитетов по иностранным делам США, ЕС, Украины и других стран осудили противоречивый грузинский закон об "иностранных агентах", заявив, что он подрывает демократию и противоречит цели Грузии по западной интеграции.

Новости Мира • 17 мая, 09:44 • 25439 просмотра

CNN: США передадут Израилю истребители F-15 на $18 млрд и ракеты

Администрация Байдена рассматривает возможность одобрения продажи Израилю 50 истребителей F-15 и ракет на сумму 18 миллиардов долларов, что является потенциально крупнейшей сделкой со времени нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Война • 2 апреля, 03:52 • 29405 просмотра

В ФРГ заявили о подготовке предложения коалиции по вооружению для Украины: глава комитета по внешней политике призвал четко упомянуть Taurus

Председатель Комитета Бундестага по вопросам внешней политики призвал к четкому заявлению о поставке Taurus Украине в предложении коалиции.

Война • 20 февраля, 10:28 • 100481 просмотра

США рассматривают возможность наложения санкций на китайские компании, которые помогают России в войне

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.

Война • 20 февраля, 01:30 • 36169 просмотра

В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии

Председатель комитета Сената США предлагает санкции против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана за подрыв единства ЕС и НАТО.

Новости Мира • 3 февраля, 01:24 • 34391 просмотра

США одобрили сделку о продаже БПЛА для Индии на $4 млрд: Госдеп

Государственный департамент США одобрил продажу Индии 31 военного беспилотника MQ-9B SkyGuardian и сопутствующего оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.

политика • 1 февраля, 22:09 • 34583 просмотра

Послы ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины

Послы стран ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщила Бельгия, которая председательствует в Совете ЕС.

Война • 29 января, 20:59 • 100268 просмотра