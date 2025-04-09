Комитет Сената США по международным отношениям

Боба Менендеса осудили за многолетнюю коррупционную схему с представителями других стран. Бывший влиятельный демократ, как сообщается, получал взятки в виде золотых слитков и $480 000 наличными.
Марко Рубио, кандидат на должность госсекретаря США от Трампа, заявил о невозможности возвращения ВСУ к довоенным позициям. По его словам, обе стороны должны пойти на компромисс для завершения войны.
Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление об увольнении с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. Она просит назначить ее членом комитета внешней политики.
Председатель фракции «Слуга народа» зарегистрировал проект постановления о назначении Марьяны Безуглой членом комитета внешней политики. Предлагается отозвать ее с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности.
Бывший председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию. Он планирует обжаловать вердикт, но не хочет отвлекать Сенат от важной работы.
Администрацию Байдена обвиняют в том, что она в обход Конгресса предоставила Гаити военную помощь на сумму в десятки миллионов долларов, что потенциально может подорвать поддержку Украины из-за ограниченности ресурсов.
Украина ожидает, что на летнем саммите лидеров ЕС будут утверждены рамки переговоров по ее кандидатуре в ЕС, и завершится работа над соглашением о безопасности с ЕС, предусматривающим долгосрочную военную и экономическую поддержку.
Главы комитетов по иностранным делам США, ЕС, Украины и других стран осудили противоречивый грузинский закон об "иностранных агентах", заявив, что он подрывает демократию и противоречит цели Грузии по западной интеграции.
Администрация Байдена рассматривает возможность одобрения продажи Израилю 50 истребителей F-15 и ракет на сумму 18 миллиардов долларов, что является потенциально крупнейшей сделкой со времени нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.
Председатель Комитета Бундестага по вопросам внешней политики призвал к четкому заявлению о поставке Taurus Украине в предложении коалиции.
США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.
Председатель комитета Сената США предлагает санкции против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана за подрыв единства ЕС и НАТО.
Государственный департамент США одобрил продажу Индии 31 военного беспилотника MQ-9B SkyGuardian и сопутствующего оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.
Послы стран ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины. Об этом сообщила Бельгия, которая председательствует в Совете ЕС.