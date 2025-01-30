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Экс-сенатор США Менендес получил 11 лет тюрьмы за взяточничество и коррупцию

Киев  •  УНН

 • 9189 просмотра

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Боба Менендеса осудили за многолетнюю коррупционную схему с представителями других стран. Бывший влиятельный демократ, как сообщается, получал взятки в виде золотых слитков и $480 000 наличными.

Бывшего американского сенатора Боба Менендеса окружной суд США приговорил к 11 годам заключения за многолетнюю схему взяточничества и коррупции, за которую он получал кипы наличных и золотые слитки, пишет УНН со ссылкой на «Голос Америки».

Детали

Менендес, который когда-то был одним из самых влиятельных демократов в Вашингтоне, был осужден после того, как его признали виновным во взяточничестве, которое длилось много лет и включало представителей других стран.

По сообщениям, зал суда был переполнен, но там царила тишина, когда судья вынес один из самых длинных приговоров, когда-либо вынесенных федеральному политику в Соединенных Штатах.

Менендес умолял окружного судью США Сидни Стайна о помиловании, дважды расплакавшись и подчеркивая, что он «всю свою жизнь провел на государственной службе».

«Я потерял все», - сказал демократ из Нью-Джерси, который был председателем мощного комитета по иностранным делам Сената и был вынужден уйти в отставку после выдвижения обвинений.

Сенатор США Менендес подал в отставку после приговора за коррупцию24.07.24, 10:15 • 17497 просмотров

Судья выглядел невозмутимым и отметил, что хотя он и проделал определенную положительную работу, доказательства против него «перевешивают», и он предал избирателей Нью-Джерси.

«Вы были успешным, сильным, Вы стояли на вершине нашей политической системы, - сказал судья Сидни Стайн перед тем, как объявить наказание. - Но где-то по дороге - я не знаю, где это было - Вы сошли на околицу».

«Работа на общественное благо стала работой на Ваше благо», - добавил он.

«Где-то на этом пути Вы стали, к сожалению, коррумпированным политиком», - сказал ему Стайн перед вынесением приговора.

Прокуроры требовали приговорить Менендеса к 15 годам. Адвокаты бывшего сенатора называли это требование «мстительным и жестоким», а также «пожизненным и смертным приговором» для 71-летнего мужчины.

Адвокаты Менендеса просили суд освободить его от тюремного заключения, отметив, что он подал в отставку из Сената в августе, а также «пострадал от чрезвычайного публичного позора и потрясений, и его финансы и репутация уничтожены, вероятно, до конца его жизни», и что уже это является достаточным наказанием.

Также они отмечали, что его имя будет покрыто позором, потому что он является «первым политиком в истории, который был осужден за то, что он был иностранным агентом».

Дополнение

В июле Менендес был признан виновным в вымогательстве, сговоре, препятствовании правосудию и деятельности в качестве иностранного агента после сенсационного судебного процесса, в котором прокуроры обвинили его в получении взяток, в том числе наличными и золотыми слитками, от людей, действовавших от имени правительств Египта и Катара.

Двое сообвиняемых - бизнесмены Ваэль Гана и Фред Дайбес - также были признаны виновными и приговорены в среду к нескольким годам лишения свободы.

Менендес не признал себя виновным и пообещал обжаловать приговор. Он также добивался помилования у президента США Дональда Трампа после того, как не смог получить помилование от своего бывшего коллеги в Сенате, бывшего президента Джо Байдена, сообщает NBC News.

В 2023 году после длительного расследования прокуратурой США в Нью-Йорке Менендесу, его жене Надин и трем бизнесменам из Нью-Джерси было предъявлено обвинение в схеме, согласно которой, бизнесмены дали взятки Менендесу и его жене в обмен на то, чтобы сенатор действовал в пользу самих этих бизнесменов и правительств Катара и Египта.

По словам прокуроров, эти взятки включали золотые слитки, автомобиль Mercedes-Benz, переданный Надин Менендес, и более 480 000 долларов наличными, которые ФБР нашло в шкафах, куртках с именем Менендеса и другой одежде во время обыска в его доме в Нью-Джерси в 2022 году.

57-летнюю жену Менендеса, Надин, должны были судить вместе с ее мужем, но судебный процесс был отложен судьей после того, как ее адвокаты заявили, что она будет проходить лечение от рака груди. Суд над ней назначен на 18 марта. Она не была на суде над своим мужем и не признает себя виновной.

Четвертый обвиняемый, бизнесмен Хосе Урибе, в прошлом году признал себя виновным и стал главным свидетелем против сенатора на суде. Приговор ему должны вынести в апреле.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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