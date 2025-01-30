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Екссенатор США Менендес отримав 11 років в'язниці за хабарництво і корупцію

Екссенатор США Менендес отримав 11 років в'язниці за хабарництво і корупцію

Київ • УНН

 • 24637 перегляди

Боба Менендеса засудили за багаторічну корупційну схему з представниками інших країн. Колишній впливовий демократ, як повідомляється, отримував хабарі у вигляді золотих злитків та $480 000 готівкою.

Колишнього американського сенатора Боба Менендеса окружний суд США засудив до 11 років ув’язнення за багаторічну схему хабарництва та корупції, за яку він отримував стоси готівки і золоті злитки, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Деталі

Менендес, який колись був одним із найвпливовіших демократів у Вашингтоні, був засуджений після того, як його визнали винним у хабарництві, що тривало багато років та включало представників інших країн.

За повідомленнями, зала суду була переповнена, але там панувала тиша, коли суддя виніс один із найдовших вироків, коли-небудь винесених федеральному політику в Сполучених Штатах.

Менендес благав окружного суддю США Сідні Стайна про помилування, двічі розплакавшись і наголошуючи на тому, що він "все своє життя провів на державній службі".

"Я втратив усе", - сказав демократ із Нью-Джерсі, який був головою потужного комітету із закордонних справ Сенату і був змушений піти у відставку після висунення обвинувачень.

Сенатор США Менендес подав у відставку після вироку за корупцію24.07.24, 10:15 • 17644 перегляди

Суддя виглядав незворушним і зазначив, що хоча він і зробив певну позитивну роботу, докази проти нього "переважають", і він зрадив виборців Нью-Джерсі.

"Ви були успішним, сильним, Ви стояли на вершині нашої політичної системи, - сказав суддя Сідні Стайн перед тим, як оголосити покарання. - Але десь по дорозі - я не знаю, де це було - Ви зійшли на манівці".

"Робота на суспільне благо стала роботою на Ваше благо", - додав він.

"Десь на цьому шляху Ви стали, на жаль, корумпованим політиком", - сказав йому Стайн перед винесенням вироку.

Прокурори вимагали засудити Менендеса до 15 років. Адвокати колишнього сенатора називали цю вимогу "мстивою і жорстокою", а також "довічним і смертним вироком" для 71-річного чоловіка.

Адвокати Менендеса просили суд звільнити його від тюремного ув'язнення, зазначивши, що він подав у відставку з Сенату в серпні, а також "постраждав від надзвичайної публічної ганьби та потрясінь, і його фінанси та репутація знищені, ймовірно, до кінця його життя", і що вже це є достатнім покаранням.

Також вони наголошували, що його ім’я буде вкрито ганьбою, бо він є "першим політиком в історії, якого було засуджено за те, що він був іноземним агентом".

Доповнення

У липні Менендеса було визнано винним у вимаганні, змові, перешкоджанні правосуддю та діяльності як іноземного агента після сенсаційного судового процесу, у якому прокурори звинуватили його в отриманні хабарів, зокрема готівкою та золотими злитками, від людей, що діяли від імені урядів Єгипту та Катару.

Двоє співобвинувачених - бізнесмени Ваель Гана та Фред Дайбес - також були визнані винними і засуджені в середу до кількох років позбавлення волі.

Менендес не визнав себе винним і пообіцяв оскаржити вирок. Він також домагався помилування у президента США Дональда Трампа після того, як не зміг отримати помилування від свого колишнього колеги в Сенаті, колишнього президента Джо Байдена, повідомляє NBC News.

У 2023 році після тривалого розслідування прокуратурою США в Нью-Йорку Менендесу, його дружині Надін і трьом бізнесменам із Нью-Джерсі було висунуто обвинувачення у схемі, згідно з якою, бізнесмени дали хабарі Менендесу та його дружині в обмін на те, щоб сенатор діяв на користь самих цих бізнесменів та урядів Катару та Єгипту.

За словами прокурорів, ці хабарі включали золоті злитки, автомобіль Mercedes-Benz, переданий Надін Менендес, і понад 480 000 доларів готівкою, які ФБР знайшло в шафах, куртках з іменем Менендеса та іншому одязі під час обшуку в його будинку в Нью-Джерсі в 2022 році.

57-річну дружину Менендеса, Надін, мали судити разом із її чоловіком, але судовий процес був відкладений суддею після того, як її адвокати заявили, що вона проходитиме лікування від раку грудей. Суд над нею призначений на 18 березня. Вона не була на суді над своїм чоловіком і не визнає себе винною.

Четвертий обвинувачений, бізнесмен Хосе Урібе, минулого року визнав себе винним і став головним свідком проти сенатора на суді. Вирок йому мають винести у квітні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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