Комітет Сенату США у закордонних справах

Боба Менендеса засудили за багаторічну корупційну схему з представниками інших країн. Колишній впливовий демократ, як повідомляється, отримував хабарі у вигляді золотих злитків та $480 000 готівкою.
Марко Рубіо, кандидат на посаду держсекретаря США від Трампа, заявив про неможливість повернення ЗСУ до довоєнних позицій. За його словами, обидві сторони мають піти на компроміс для завершення війни.
Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву про звільнення з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки. Вона просить призначити її членом комітету зовнішньої політики.
Голова фракції "Слуга народу" зареєстрував проєкт постанови про призначення Мар'яни Безуглої членом комітету зовнішньої політики. Пропонується відкликати її з посади заступника голови комітету з нацбезпеки.
Ексголова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес подав у відставку після вироку за корупцію. Він планує оскаржити вердикт, але не хоче відволікати Сенат від важливої роботи.
Адміністрацію Байдена звинувачують у тому, що вона в обхід Конгресу надала Гаїті військову допомогу на суму в десятки мільйонів доларів, що потенційно може підірвати підтримку України через обмеженість ресурсів.
Україна очікує, що на літньому саміті лідерів ЄС будуть затверджені рамки переговорів щодо її кандидатури в ЄС, і завершиться робота над Угодою про безпеку з ЄС, що передбачає довгострокову військову та економічну підтримку.
Голови комітетів у закордонних справах США, ЄС, України та інших країн засудили суперечливий грузинський закон про "іноземних агентів", заявивши, що він підриває демократію і суперечить меті Грузії щодо західної інтеграції.
Адміністрація Байдена розглядає можливість схвалення продажу Ізраїлю 50 винищувачів F-15 і ракет на суму 18 мільярдів доларів, що є потенційно найбільшою угодою з часу нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Голова Комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики закликав до чіткої заяви про поставку Taurus Україні у пропозиції коаліції.
США розглядають можливість введення санкцій проти китайських компаній, які надають допомогу Росії в її війні проти України, що стане першими прямими санкціями проти Пекіна.
Голова комітету Сенату США пропонує санкції проти Угорщини та її прем'єр-міністра Віктора Орбана за підрив єдності ЄС і НАТО.
Державний департамент США схвалив продаж Індії 31 військового безпілотника MQ-9B SkyGuardian і супутнього обладнання на суму 4 мільярди доларів.
Посли країн ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України. Про це повідомила Бельгія, яка головує в Раді ЄС.