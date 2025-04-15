Комітет Сенату США у закордонних справах

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18463 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130225 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125363 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124138 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127278 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190656 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76718 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163968 перегляди

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Екссенатор США Менендес отримав 11 років в'язниці за хабарництво і корупцію

Боба Менендеса засудили за багаторічну корупційну схему з представниками інших країн. Колишній впливовий демократ, як повідомляється, отримував хабарі у вигляді золотих злитків та $480 000 готівкою.

Новини Світу • 30 січня, 14:20 • 24690 перегляди

Майбутній держсекретар США: Україні та рф доведеться йти на поступки

Марко Рубіо, кандидат на посаду держсекретаря США від Трампа, заявив про неможливість повернення ЗСУ до довоєнних позицій. За його словами, обидві сторони мають піти на компроміс для завершення війни.

Війна • 15 січня, 19:07 • 44712 перегляди

Безугла подала заяву на звільнення з комітету нацбезпеки

Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву про звільнення з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки. Вона просить призначити її членом комітету зовнішньої політики.

Суспільство • 17 вересня, 19:30 • 55582 перегляди

Арахамія пропонує призначити Безуглу членом комітету зовнішньої політики

Голова фракції "Слуга народу" зареєстрував проєкт постанови про призначення Мар'яни Безуглої членом комітету зовнішньої політики. Пропонується відкликати її з посади заступника голови комітету з нацбезпеки.

Війна • 17 вересня, 19:14 • 20582 перегляди

Сенатор США Менендес подав у відставку після вироку за корупцію

Ексголова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес подав у відставку після вироку за корупцію. Він планує оскаржити вердикт, але не хоче відволікати Сенат від важливої роботи.

Новини Світу • 24 липня, 07:15 • 17671 перегляди

Адміністрацію Байдена розкритикували за відправку зброї Кенії, а не Україні

Адміністрацію Байдена звинувачують у тому, що вона в обхід Конгресу надала Гаїті військову допомогу на суму в десятки мільйонів доларів, що потенційно може підірвати підтримку України через обмеженість ресурсів.

Війна • 22 травня, 03:22 • 30161 перегляди

Переговорна рамка та безпекова угода з ЄС: у Раді розповіли про очікування України від літнього саміту Євросоюзу

Україна очікує, що на літньому саміті лідерів ЄС будуть затверджені рамки переговорів щодо її кандидатури в ЄС, і завершиться робота над Угодою про безпеку з ЄС, що передбачає довгострокову військову та економічну підтримку.

Політика • 21 травня, 13:27 • 12841 перегляди

Голови комітетів закордонних справ країн світу засудили ухвалений у Грузії закон про "іноагентів"

Голови комітетів у закордонних справах США, ЄС, України та інших країн засудили суперечливий грузинський закон про "іноземних агентів", заявивши, що він підриває демократію і суперечить меті Грузії щодо західної інтеграції.

Новини Світу • 17 травня, 09:44 • 25439 перегляди

CNN: США передадуть Ізраїлю винищувачі F-15 на $18 млрд та ракети

Адміністрація Байдена розглядає можливість схвалення продажу Ізраїлю 50 винищувачів F-15 і ракет на суму 18 мільярдів доларів, що є потенційно найбільшою угодою з часу нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Війна • 2 квітня, 03:52 • 29405 перегляди

У ФРН заявили про підготовку пропозиції коаліції щодо озброєння для України: голова комітету із зовнішньої політики закликав чітко згадати Taurus

Голова Комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики закликав до чіткої заяви про поставку Taurus Україні у пропозиції коаліції.

Війна • 20 лютого, 10:28 • 100481 перегляди

США розглядають можливість накладення санкцій на китайські компанії, які допомагають Росії у війні

США розглядають можливість введення санкцій проти китайських компаній, які надають допомогу Росії в її війні проти України, що стане першими прямими санкціями проти Пекіна.

Війна • 20 лютого, 01:30 • 36169 перегляди

У Сенаті США пропонують ввести санкції проти Угорщини

Голова комітету Сенату США пропонує санкції проти Угорщини та її прем'єр-міністра Віктора Орбана за підрив єдності ЄС і НАТО.

Новини Світу • 3 лютого, 01:24 • 34391 перегляди

США схвалили угоду про продаж БПЛА для Індії на $4 млрд: Держдеп

Державний департамент США схвалив продаж Індії 31 військового безпілотника MQ-9B SkyGuardian і супутнього обладнання на суму 4 мільярди доларів.

Політика • 1 лютого, 22:09 • 34584 перегляди

Посли ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України

Посли країн ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України. Про це повідомила Бельгія, яка головує в Раді ЄС.

Війна • 29 січня, 20:59 • 100268 перегляди