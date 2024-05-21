Переговорна рамка та безпекова угода з ЄС: у Раді розповіли про очікування України від літнього саміту Євросоюзу

Київ очікує, що влітку на саміті лідерів Євросоюзу, партнери затвердять переговорну рамку щодо кандидатства України в ЄС. Про це розповів заступник Голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва народний депутат Арсеній Пушкаренко, передає УНН.

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За його словами, окрім переговорної рамки, України також очікує фіналізації безпекової угоди між Україною та Європейським Союзом.

На сьогодні угода про гарантії безпеки між Європейським Союзом та Україною погоджена з усіма 27 послами країн-членів ЄС. Цей документ передбачатиме довгострокову 10-річну підтримку України. Ідеться передусім про військову допомогу. Важливо, що цьогорічний фонд підтримки України становить 5 млрд євро, і він може зростати у найближчі роки. В угоді також ідеться про зусилля з відновлення України як в економічному, так і в інфраструктурному планах. Тобто це комплексний документ, і це один із кроків до колективної безпеки

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Він також наголосив, що Україна вже підписала дев’ять двосторонніх угод про гарантії безпеки. І можливо невдовзі підпише ще одну угоду.

Після Вільнюського саміту НАТО минулого року ми вже маємо 9 підписаних безпекових угод. Зараз у нас тривають переговори з Бельгією, Португалією, Словенією щодо підготовки таких самих документів. Також на фінальному етапі перебуває підготовка безпекової угоди зі США. Є оптимізм, що до Вашингтонського саміту НАТО вона буде підписана