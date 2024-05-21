Переговорна рамка та безпекова угода з ЄС: у Раді розповіли про очікування України від літнього саміту Євросоюзу
Київ • УНН
Україна очікує, що на літньому саміті лідерів ЄС будуть затверджені рамки переговорів щодо її кандидатури в ЄС, і завершиться робота над Угодою про безпеку з ЄС, що передбачає довгострокову військову та економічну підтримку.
Київ очікує, що влітку на саміті лідерів Євросоюзу, партнери затвердять переговорну рамку щодо кандидатства України в ЄС. Про це розповів заступник Голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва народний депутат Арсеній Пушкаренко, передає УНН.
Деталі
За його словами, окрім переговорної рамки, України також очікує фіналізації безпекової угоди між Україною та Європейським Союзом.
На сьогодні угода про гарантії безпеки між Європейським Союзом та Україною погоджена з усіма 27 послами країн-членів ЄС. Цей документ передбачатиме довгострокову 10-річну підтримку України. Ідеться передусім про військову допомогу. Важливо, що цьогорічний фонд підтримки України становить 5 млрд євро, і він може зростати у найближчі роки. В угоді також ідеться про зусилля з відновлення України як в економічному, так і в інфраструктурному планах. Тобто це комплексний документ, і це один із кроків до колективної безпеки
Україна та ЄС прагнуть розпочати переговори про членство в червні, до головування Угорщини - Politico21.05.24, 11:22 • 21823 перегляди
Він також наголосив, що Україна вже підписала дев’ять двосторонніх угод про гарантії безпеки. І можливо невдовзі підпише ще одну угоду.
Після Вільнюського саміту НАТО минулого року ми вже маємо 9 підписаних безпекових угод. Зараз у нас тривають переговори з Бельгією, Португалією, Словенією щодо підготовки таких самих документів. Також на фінальному етапі перебуває підготовка безпекової угоди зі США. Є оптимізм, що до Вашингтонського саміту НАТО вона буде підписана
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ перед Глобальним самітом миру у Швейцарії заявив, що Україна інструментально й операційно зробила все, щоб у червні в ЄС відкрили перемовини.