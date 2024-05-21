Переговорная рамка и соглашение по безопасности с ЕС: в Раде рассказали об ожиданиях Украины от летнего саммита Евросоюза

Киев ожидает, что летом на саммите лидеров Евросоюза, партнеры утвердят переговорную рамку относительно кандидатства Украины в ЕС. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества народный депутат Арсений Пушкаренко, передает УНН.

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По его словам, кроме переговорной рамки, Украина также ожидает финализации соглашения о безопасности между Украиной и Европейским Союзом.

На сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Европейским Союзом и Украиной согласовано со всеми 27 послами стран-членов ЕС. Этот документ будет предусматривать долгосрочную 10-летнюю поддержку Украины. Речь идет прежде всего о военной помощи. Важно, что нынешний фонд поддержки Украины составляет 5 млрд евро, и он может расти в ближайшие годы. В соглашении также говорится об усилиях по восстановлению Украины как в экономическом, так и в инфраструктурном планах. То есть это комплексный документ, и это один из шагов к коллективной безопасности - заявил народный избранник.

Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне, до председательства Венгрии - Politico

Он также подчеркнул, что Украина уже подписала девять двусторонних соглашений о гарантиях безопасности. И возможно вскоре подпишет еще одно соглашение.

После Вильнюсского саммита НАТО в прошлом году мы уже имеем 9 подписанных соглашений по безопасности. Сейчас у нас продолжаются переговоры с Бельгией, Португалией, Словенией по подготовке таких же документов. Также на финальном этапе находится подготовка соглашения по безопасности с США. Есть оптимизм, что к вашингтонскому саммиту НАТО она будет подписана - заявил Пушкаренко

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ перед глобальным саммитом мира в Швейцарии заявил, что Украина инструментально и операционно сделала все, чтобы в июне в ЕС открыли переговоры.