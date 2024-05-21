Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне, до председательства Венгрии - Politico

Официальные лица Брюсселя настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз уже в следующем месяце, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Politico, пишет УНН.

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Как сообщается, за кулисами дипломаты ЕС и Украины "интенсивно работают, пытаясь убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров по вступлению Украины".

"Пять дипломатов... заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня", - сообщает издание.

По словам дипломатов, "Брюссель и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине".

Один дипломат ЕС предположил, что Венгрия, возможно, захочет снять вопрос о переговорах о вступлении Украины до того, как в июле она возьмет на себя шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС. "Было ощущение, что не стоит делать этого до выборов [9 июня в Европейский парламент], потому что это могло стать проблемой выборов", - сказал дипломат ЕС, "улавливая настроения многих чиновников в Брюсселе".

"Сейчас мы ищем этот слот в июне. Если вы венгры, вы предпочли бы, чтобы это [дискуссии вокруг членства Украины] было прекращено до председательства", - сказал он.

После того, как лидеры ЕС предоставили Киеву политическую поддержку, следующим шагом в процессе вступления является начало официальных переговоров через межправительственную конференцию с Украиной. Это означало бы начало переговоров о членстве, указывает издание.

Чтобы это произошло, страны ЕС должны согласовать так называемую рамку переговоров. "27 столиц спорят над этим документом после того, как Европейская комиссия направила его им в марте. Пока что переговоры на техническом уровне проходят хорошо, сказали двое дипломатов, и они ожидают, что новый проект будет направлен послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы", - пишет издание.

Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как Венгрия начнет председательствовать в Совете ЕС 1 июля, указывает издание.

Что касается Венгрии, то, отмечает издание, "прежде чем согласиться на переговорную базу, Будапешт хочет получить больше гарантий по улучшению правовой защиты меньшинств в Украине". В то же время Венгрия заинтересована в успешном председательстве в Совете ЕС, отметили дипломаты. Бельгийцы, которые сейчас председательствуют, также "пытаются убедить Венгрию, что это также является их политическим интересом, особенно потому, что Венгрия может использовать один из нескольких методов, чтобы позже заблокировать вступление Украины, если захочет", отмечает издание.

Бельгийские официальные лица пока планируют провести межправительственную конференцию (IGC) 25 июня, всего за несколько дней до того, как Будапешт примет председательство 1 июля. Но "как всегда, невозможно предсказать, что будет делать Венгрия, пока мы не услышим самого Орбана", сказал один из дипломатов.

Представитель постоянного представительства Венгрии при ЕС сказал, что Венгрия сосредоточена на рамке переговоров: "Первый шаг - это найти там консенсус. Преждевременно обсуждать даты IGC".

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