Лишь 6% россиян считают, что их страна должна отвечать за гибель людей и разрушения в Украине. В то же время подавляющее большинство граждан рф перекладывает ответственность за последствия войны на США, НАТО и саму Украину. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные «Левада-центра», пишет УНН.

Детали

Результаты исследования представил руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон во время конференции «Страна и мир: российские реалии 2026».

По данным социологов, 65% опрошенных россиян обвиняют в последствиях войны США и НАТО, еще 11% возлагают ответственность на Украину.

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На вопрос о личной ответственности за жертвы и разрушения 57% респондентов ответили отрицательно. Лишь 11% признали собственную ответственность, а 25% согласились с ней частично.

Масштабы разрушений и людских потерь

Социолог Лев Гудков назвал такое отношение российского общества «моральной катастрофой».

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, совокупные потери обеих армий погибшими и ранеными за 4,5 года войны приблизились к 2 млн человек.

В то же время число погибших украинских гражданских достигло почти 18 тысяч, еще 57,8 тысячи человек получили ранения.

По данным Международной организации по миграции, по состоянию на конец 2025 года российские удары уничтожили 236 тысяч жилых зданий. Это более 2,5 млн единиц жилья, или около 10% жилищного фонда Украины.

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