Россия вербует женщин из Африки для производства «шахедов» под видом обучения и работы — расследование

Россия использует международную сеть вербовки, чтобы привлекать гражданок африканских стран к производству ударных беспилотников «Герань», которыми атакует Украину. Женщинам обещают обучение и трудоустройство, однако фактически привлекают к военно-промышленному комплексу РФ. Об этом говорится в совместном расследовании Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС) и Fox News, пишет УНН.

Детали

По данным расследователей, сеть работает через программу «Алабуга Старт», которая действует с 2022 года. К производству дронов привлекают женщин из Уганды, Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Танзании, Кении, Гамбии, ДР Конго и Шри-Ланки.

Вербовка происходит через образовательные учреждения, культурные мероприятия, социальные сети и организации, связанные с российскими властями.

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В конце октября 2026 года особая экономическая зона «Алабуга» заключила соглашения с Ганой и ДР Конго по трудоустройству африканской молодежи.

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Экспертка УЦБС Соломия Хома отметила, что привлечение иностранцев помогает России компенсировать нехватку работников в военной промышленности.

Расследователи считают, что программа имеет признаки государственной поддержки и позволяет Москве скрывать вербовку на производство оружия за гражданскими предложениями.

УЦБС собрал доказательства для дальнейшего документирования деятельности сети, введения санкций и возможного привлечения причастных к международной уголовной ответственности.

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