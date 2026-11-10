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В трех регионах России каждый третий умерший мужчина в возрасте до 50 лет погиб на войне против Украины — Bloomberg

Киев • УНН

 • 2468 просмотра

В Бурятии, Туве и Забайкалье война стала причиной около трети смертей мужчин в возрасте 18–49 лет. Bloomberg оценил потери РФ в 392,7 тысячи.

В трех регионах России каждый третий умерший мужчина в возрасте до 50 лет погиб на войне против Украины — Bloomberg

В Бурятии, Туве и Забайкальском крае около трети смертей мужчин в возрасте от 18 до 49 лет были связаны с войной против Украины. Об этом свидетельствуют похищенные данные российской государственной статистики, которые проанализировало агентство Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Исследование охватывает период от начала полномасштабного вторжения до середины 2024 года. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге доля связанных с войной смертей среди мужчин этой возрастной группы составляла около 10%.

Больше всего пострадали экономически неблагополучные регионы. В Туве за чертой бедности живут более 20% населения, в Бурятии — почти 16%, а в Забайкальском крае — около 13%.

Почти 393 тысячи смертей, связанных с войной

Белорусские хакеры «Киберпартизаны» и украинская группа Silent Crow получили доступ к более чем 11 млн записей о смертях в России за период с 2021 года по август 2026-го.

По оценке Bloomberg, почти 392,7 тысячи смертей непосредственно связаны с войной. На это указывают специальные коды и формулировки в документах, в частности «военная операция», «обстрел» и «беспилотники».

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Данные также свидетельствуют о росте потерь среди мужчин старшего возраста. В первой половине 2022 года среди россиян в возрасте 50–59 лет зафиксировали 146 связанных с войной смертей, тогда как за аналогичный период 2025 года — более 12,6 тысячи.

Среди мужчин в возрасте 18–29 лет в первой половине 2025 года война стала причиной примерно двух третей всех смертей.

Журналисты Bloomberg не обнаружили признаков фальсификации похищенной базы. Сравнение с официальной статистикой показало расхождения от 0,1% до примерно 1% в зависимости от года.

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Степан Гафтко

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