Россия незаконно вербует граждан Центральной Азии на войну против Украины — ЦПД
Киев • УНН
Киргизстан и Казахстан зафиксировали мошенническую вербовку граждан в армию РФ под видом гражданской работы. ЦПД связывает это с потерями России на фронте в Украине.
В странах Центральной Азии выявляют всё больше фактов мошеннической вербовки россиянами граждан этих государств для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что накануне Посольство Кыргызстана в рф направило в мид рф ноту с требованием освободить от службы гражданина страны, которого обманом завербовали в российскую армию под предлогом трудоустройства на гражданскую работу. В октябре аналогичные случаи мошеннической вербовки зафиксировали в отношении 12 граждан Казахстана. Кроме того, подобные схемы применяли и в отношении граждан других стран.
Всё это в очередной раз свидетельствует о том, что в условиях огромных человеческих потерь в Украине и уменьшения количества россиян, желающих воевать, кремль всё чаще прибегает к обману и другим незаконным способам рекрутинга, в частности иностранных граждан
Там добавляют, что это становится одним из важных факторов утраты рф влияния в Центральной Азии и других регионах.
Напомним
Казахстан, Грузия и Армения усиливают ограничения для россиян из-за риска санкций.
Казахстан вводит специальные разрешения на въезд для россиян — заявки придется подавать за 72 часа15.10.26, 03:37 • 5529 просмотров