Россия незаконно вербует граждан Центральной Азии на войну против Украины — ЦПД

В странах Центральной Азии выявляют всё больше фактов мошеннической вербовки россиянами граждан этих государств для участия в войне против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что накануне Посольство Кыргызстана в рф направило в мид рф ноту с требованием освободить от службы гражданина страны, которого обманом завербовали в российскую армию под предлогом трудоустройства на гражданскую работу. В октябре аналогичные случаи мошеннической вербовки зафиксировали в отношении 12 граждан Казахстана. Кроме того, подобные схемы применяли и в отношении граждан других стран.

Всё это в очередной раз свидетельствует о том, что в условиях огромных человеческих потерь в Украине и уменьшения количества россиян, желающих воевать, кремль всё чаще прибегает к обману и другим незаконным способам рекрутинга, в частности иностранных граждан