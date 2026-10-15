Казахстан вводит специальные разрешения на въезд для россиян — заявки придется подавать за 72 часа

Казахстан меняет правила пересечения границы для граждан России и ещё около 60 стран. С 1 июля 2027 года иностранцы, пользующиеся безвизовым режимом, должны будут заранее получать электронное разрешение на въезд. Об этом сообщает казахстанское издание Zakon.kz, пишет УНН.

Детали

Новые правила правительство Казахстана утвердило 10 октября. Заявку на электронный пропуск необходимо будет подавать через специальную цифровую платформу как минимум за 72 часа до поездки. Оформление разрешения будет бесплатным.

Документ будет действовать 180 дней и позволит многократный въезд. Выдачу разрешений будут согласовывать органы национальной безопасности Казахстана.

Новые правила начнут внедрять уже в ноябре

С 1 ноября 2026 года систему запустят в аэропорту Актау и на 4 автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией. С 1 января 2027 года её распространят на аэропорты Астаны и Алматы, а с 1 марта — на все пограничные пункты.

В то же время до 1 июля 2027 года отсутствие электронного разрешения не станет основанием для отказа во въезде. После этой даты новое требование станет обязательным.

Ограничения будут также касаться граждан Беларуси, Кыргызстана и Армении. Ранее Казахстан предупреждал о возможных зеркальных мерах после того, как Россия обязала иностранцев подавать заявки на въезд через приложение ruID за 3 суток до прибытия.

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