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Китай, россия и США отказались согласовывать повестку саммита Си, путина и Трампа - СМИ

Киев • УНН

 • 4746 просмотра

Страны не будут согласовывать повестку встречи Си, путина и Трампа. В расписании Трампа нет отдельной встречи с путиным.

Китай, россия и США отказались согласовывать повестку саммита Си, путина и Трампа - СМИ

Китай, россия и США отказались от согласования повестки саммита лидеров стран Си Цзиньпина, владимира путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник сообщило Financial Times, пишет УНН.

Один человек, знакомый с планированием, сообщил, что Китай, россия и США решили отказаться от согласованной повестки, что является необычным шагом со стороны принимающей стороны Си, который обычно настаивает на тщательно спланированных переговорах с иностранными лидерами

- говорится в публикации.

Тем временем Белый дом обнародовал повестку президента США Дональда Трампа на неделю, как сообщил журналист Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

"Белый дом опубликовал расписание Трампа на четверг в Шэньчжэне. Расписание включает двустороннюю встречу с Си Цзиньпином и трехстороннюю встречу с Си и путиным. Примечательно, что отдельная двусторонняя встреча между Трампом и путиным не запланирована", - указал журналист в X.

Саммит США-рф-Китай подтвердил Белый дом: тему войны в Украине не ожидают, отдельную встречу Трампа с путиным не планируют14.11.26, 10:33 • 22664 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Радио Свобода
Financial Times
Белый дом
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты