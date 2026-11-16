Китай, россия и США отказались согласовывать повестку саммита Си, путина и Трампа - СМИ
Киев • УНН
Страны не будут согласовывать повестку встречи Си, путина и Трампа. В расписании Трампа нет отдельной встречи с путиным.
Китай, россия и США отказались от согласования повестки саммита лидеров стран Си Цзиньпина, владимира путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник сообщило Financial Times, пишет УНН.
Один человек, знакомый с планированием, сообщил, что Китай, россия и США решили отказаться от согласованной повестки, что является необычным шагом со стороны принимающей стороны Си, который обычно настаивает на тщательно спланированных переговорах с иностранными лидерами
Тем временем Белый дом обнародовал повестку президента США Дональда Трампа на неделю, как сообщил журналист Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.
"Белый дом опубликовал расписание Трампа на четверг в Шэньчжэне. Расписание включает двустороннюю встречу с Си Цзиньпином и трехстороннюю встречу с Си и путиным. Примечательно, что отдельная двусторонняя встреча между Трампом и путиным не запланирована", - указал журналист в X.
Саммит США-рф-Китай подтвердил Белый дом: тему войны в Украине не ожидают, отдельную встречу Трампа с путиным не планируют14.11.26, 10:33 • 22664 просмотра