Саммит США-рф-Китай подтвердил Белый дом: тему войны в Украине не ожидают, отдельную встречу Трампа с путиным не планируют

Президент США Дональд Трамп, глава кремля владимир путин и глава Китая Си Цзиньпин проведут первую трехстороннюю встречу между лидерами Соединенных Штатов, россии и Китая на саммите в Шэньчжэне на следующей неделе, подтвердил Белый дом в пятницу, 13 ноября. Ожидается, что Трамп не будет обсуждать войну россии в Украине. Отдельная личная встреча Трампа с путиным также не запланирована. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Трамп хочет обсудить сокращение ядерных арсеналов на трехсторонних переговорах в четверг (19 ноября), а также намерен затронуть тему войны с Ираном, но, как ожидается, не будет обсуждать войну россии в Украине, сообщили американские чиновники.

Три лидера встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокитайском городе, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлз.

"Президент четко дал понять, что, среди прочих тем, он обсудит сокращение ядерного оружия в мире. Это распространение, по мнению президента Трампа, является очень опасным", – сказала Уэйлз.

Один из основных конфликтов, доминирующих во время второго президентского срока Трампа, будет присутствовать, но другой – нет, заявили американские чиновники.

"Я думаю, что президент действительно намерен обсудить вопрос Ирана на трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и владимиром путиным", – сказал журналистам во время телефонного разговора высокопоставленный чиновник США, пожелавший остаться анонимным.

У Вашингтона есть "совершенно другой трек" переговоров с Киевом и москвой, направленный на прекращение войны в Украине, добавил чиновник, сославшись на переговоры, которые американские посланники провели в последние дни с путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Китай на самом деле не является частью этого трека, поэтому обсуждение Украины там кажется неуместным", – добавил чиновник.

Зеленский предупреждает, что встреча в Шэньчжэне может стать ялтинским "перераспределением сфер влияния" на XXI век.

На Ялтинском саммите 1945 года в советском союзе тогдашний президент США Франклин Д. Рузвельт, британский премьер-министр Уинстон Черчилль и советский лидер Иосиф Сталин изложили послевоенное устройство и новые территориальные границы в Европе.

"Администрация Трампа стремилась восстановить доминирование США над "Западным полушарием", в частности путем захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе, но раздел мира между великими державами, как это было в 1945 году, может не гарантировать безопасности", указывает издание.

В четверг, 19 ноября, как сообщается, Трамп также проведет двусторонний рабочий обед и встречу с главой Китая – их четвертую встречу с момента возвращения президента США к власти в прошлом году.

Но отдельная личная встреча Трампа с путиным не запланирована - говорится в публикации.

Среди прочих тем, отставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга из-за романа с предполагаемой китайской шпионкой, как ожидается, не будет затрагиваться на встречах Трампа с Си, заявили чиновники.

"Ситуация с Nvidia на самом деле не должна иметь никакого влияния на поездку", – сказал второй высокопоставленный чиновник США.

Соединенные Штаты также не планировали обсуждать вопрос экспортного контроля за чувствительной технологией производства микросхем, которая лежала в основе скандала с Nvidia.

"Мы не ведем переговоры по поводу американского экспортного контроля. Это вопросы национальной безопасности, которые мы разрабатываем в администрации... и мы не ожидаем, что это вообще будет фигурировать в каких-либо наших разговорах с китайцами, пока мы там", – сказал второй чиновник.

По словам чиновников, глава Tesla и SpaceX Илон Маск будет сопровождать Трампа во время его поездки в Китай, но не примет участия во встрече с Си и путиным.

Трамп выедет из Вашингтона в понедельник, 16 ноября, и прибудет на Филиппины во вторник, 17 ноября, на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), прежде чем отправиться в Шэньчжэнь.

Трамп 19 ноября встретится с Путиным и Си Цзиньпином в Китае — среди тем переговоров может быть Украина

Позиция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее комментировал возможность такого саммита. "Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и россии могла бы помочь быстрее завершить войну. Трехсторонняя встреча лидеров россии, Китая и США даст лишь противоположный результат: поощрит путина продолжать эту войну. Приглашение путина на такую встречу лишь подпитало бы его манию величия и придало бы ему значимость, которой он не заслуживает", — отмечал Сибига.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на сообщения о предложении главы кремля владимира путина провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином.

"Я хотел бы понять, чтобы избежать дальнейших сюрпризов. Вопрос не только в том, встретятся ли они с нами или без нас: к сожалению, постепенный выход путина из изоляции уже начался. Это не будет первым шагом. Однако если Украина будет на повестке дня, мы хотели бы, чтобы с Украиной проконсультировались. Я не могу комментировать остальное: я не знаю, что они будут обсуждать", — отметил Зеленский в ответ на вопрос о том, что "путин предлагает встречу с Трампом и Си без Украины", и беспокоит ли его, "что они решат ваше будущее без вас".