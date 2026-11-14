Трамп 19 ноября встретится с Путиным и Си Цзиньпином в Китае — среди тем переговоров может быть Украина
Киев • УНН
Трёхсторонние переговоры состоятся на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Среди возможных тем — Украина, ядерные вооружения, Иран и Северная Корея.
Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 ноября, должен провести трёхстороннюю встречу с российским диктатором владимиром путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Одной из возможных тем переговоров станет война россии против Украины. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
Детали
По информации издания, встреча трёх лидеров запланирована на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Главной темой переговоров, как ожидается, станет масштабное соглашение о контроле над ядерными вооружениями. В то же время представитель Белого дома сообщил изданию, что лидеры могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.
Будут ли обсуждать судьбу Украины
По данным New York Post, война россии против Украины также может стать одной из тем трёхсторонней встречи.
Сам Трамп ранее фактически подтвердил подготовку переговоров с путиным и Си Цзиньпином.
Одна из встреч, думаю, будет с президентом путиным и президентом Си. Это будет интересно. Мы обсудим много вопросов, в частности денуклеаризацию
Издание напоминает, что в последний раз Трамп лично встречался с путиным в августе во время саммита на Аляске, посвящённого попыткам завершить войну против Украины.
Тем временем американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают переговоры с москвой о прекращении боевых действий.
Встреча Трампа, путина и Си Цзиньпина может сорваться из-за разногласий между США и Китаем — WSJ10.11.26, 15:49 • 5355 просмотров