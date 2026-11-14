Трамп 19 ноября встретится с Путиным и Си Цзиньпином в Китае — среди тем переговоров может быть Украина

Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 ноября, должен провести трёхстороннюю встречу с российским диктатором владимиром путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне. Одной из возможных тем переговоров станет война россии против Украины. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

По информации издания, встреча трёх лидеров запланирована на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Главной темой переговоров, как ожидается, станет масштабное соглашение о контроле над ядерными вооружениями. В то же время представитель Белого дома сообщил изданию, что лидеры могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

По данным New York Post, война россии против Украины также может стать одной из тем трёхсторонней встречи.

Сам Трамп ранее фактически подтвердил подготовку переговоров с путиным и Си Цзиньпином.

Одна из встреч, думаю, будет с президентом путиным и президентом Си. Это будет интересно. Мы обсудим много вопросов, в частности денуклеаризацию