Трамп 19 листопада зустрінеться з путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї – серед тем переговорів може бути Україна

Президент США Дональд Трамп у четвер, 19 листопада, має провести тристоронню зустріч із російським диктатором володимиром путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені. Однією з можливих тем переговорів стане війна росії проти України. Про це повідомляє New York Post із посиланням на власні джерела, пише УНН.

За інформацією видання, зустріч трьох лідерів запланована на полях щорічного саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Головною темою переговорів, як очікується, стане масштабна угода щодо контролю над ядерними озброєннями. Водночас представник Білого дому повідомив виданню, що лідери можуть обговорити війну в Ірані та ситуацію навколо Північної Кореї.

За даними New York Post, війна росії проти України також може стати однією з тем тристоронньої зустрічі.

Сам Трамп раніше фактично підтвердив підготовку переговорів із путіним та Сі Цзіньпіном.

Одна із зустрічей, думаю, буде з президентом путіним і президентом Сі. Це буде цікаво. Ми обговоримо багато питань, зокрема денуклеаризацію