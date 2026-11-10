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Зустріч Трампа, путіна та Сі Цзіньпіна може зірватися через розбіжності США й Китаю - WSJ

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Саміт у Китаї може не відбутися через суперечки США і КНР щодо формату та ядерного порядку денного. Пекін вимагає попередніх домовленостей.

Зустріч Трампа, путіна та Сі Цзіньпіна може зірватися через розбіжності США й Китаю - WSJ

Можлива зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та володимира путіна на полях саміту АТЕС у листопаді опинилася під загрозою зриву через розбіжності США та Китаю щодо формату переговорів і питань ядерного озброєння. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

За даними видання, Китай наполягає на суворо регламентованому саміті: із заздалегідь підготовленою заявою та мінімальними можливостями для дискусій. Натомість адміністрація Трампа хоче вільнішого формату, який передбачатиме безпосередній обмін думками між лідерами.

Зустріч могли провести на полях саміту АТЕС 18–19 листопада в китайському Шеньчжені. Однак розбіжності щодо порядку денного та правил проведення ставлять її перспективу під сумнів.

Ще одним каменем спотикання може стати тема денуклеаризації, яку Трамп хоче порушити під час переговорів. Китай має значно менший ядерний арсенал, ніж США та росія, але активно його нарощує і раніше неохоче долучався до переговорів щодо контролю над озброєннями.

Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі09.11.26, 04:55 • 20244 перегляди

Як зазначає WSJ, участь у таких переговорах на рівних із Вашингтоном і Москвою може закріпити за Пекіном статус ядерно слабшої сторони. За словами китайського чиновника, КНР не погодиться на такий формат обговорення.

За оцінкою видання, пропозиція путіна провести тристоронню зустріч могла бути спробою скористатися потеплінням відносин із Трампом і за підтримки Китаю просунути завершення війни проти України на вигідних для Росії умовах — без участі Володимира Зеленського.

Китайський чиновник заявив WSJ, що Пекін готовий до тристоронньої зустрічі, але лише за умови попереднього узгодження порядку денного та очікуваних результатів. Якщо домовитися про це не вдасться, Китай віддає перевагу окремим двостороннім переговорам.

Джерела видання, близькі до керівництва КНР, також стверджують, що Сі Цзіньпін хоче отримати символічний ефект від історичної зустрічі — спільні фото та заяви, але без ризику непередбачуваних дискусій.

Трамп, путін і Сі Цзіньпін обговорюють можливість тристоронньої зустрічі на саміті АТЕС - Bloomberg 04.11.26, 19:45 • 12759 переглядiв

Ольга Розгон

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