Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня вирушить до Китаю і може зустрітися з російським диктатором володимиром путіним та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, сторони "збираються обговорити безліч тем".

Я збираюся до Китаю. ... Одна з зустрічей, я думаю, буде з президентом путіним та президентом Сі. І це буде цікаво. Ми поговоримо про багато речей, зокрема про денуклеаризацію, але ми поговоримо про багато речей - сказав Трамп.

Після цього він зазначив, що "ми намагаємося покласти край війні в Ірані, і у нас це добре виходить".

Нагадаємо

Китай заявив, що контактує зі США та росією щодо зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС.

Трамп зустрівся з посланцем путіна в Білому домі, але не з українськими представниками - AP