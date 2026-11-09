Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що наступного тижня поїде до Китаю. Він може зустрітися з путіним і Сі Цзіньпіном для переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня вирушить до Китаю і може зустрітися з російським диктатором володимиром путіним та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє УНН.
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За словами Трампа, сторони "збираються обговорити безліч тем".
Я збираюся до Китаю. ... Одна з зустрічей, я думаю, буде з президентом путіним та президентом Сі. І це буде цікаво. Ми поговоримо про багато речей, зокрема про денуклеаризацію, але ми поговоримо про багато речей
Після цього він зазначив, що "ми намагаємося покласти край війні в Ірані, і у нас це добре виходить".
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