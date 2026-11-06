Трамп зустрівся з посланцем путіна в Білому домі, але не з українськими представниками - AP
Київ • УНН
Трамп зустрівся з посланцем путіна кирилом дмитрієвим і заявив про підготовку масштабної угоди. У Абу-Дабі заплановані переговори США, України та росії.
Президент США Дональд Трамп 5 листопада зустрівся в Білому домі з російським посланцем, який перебував у будівлі для заходу з першою леді Меланією Трамп, і припустив, що готується якась масштабна угода з європейської безпеки. Але заявив, що не зустрічався з українськими чиновниками, які також були присутніми. Про це УНН пише з посиланням на AP.
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Трамп повідомив журналістам, що зустрічався з посланцем путіна кирилом дмитрієвим, але відмовився повідомити подробиці.
Зустріч відбулася, коли власні посланці Трампа проводили переговори з іншими українськими та європейськими чиновниками у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
"Угода буде досягнута, це буде масштабна угода, і вона торкнеться не лише України", - сказав Трамп, додавши, що вона може включати всю Європу.
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Один з американських посланців у Брюсселі, зять Трампа Джаред Кушнер, заявив у соціальних мережах, що переговори з Україною, НАТО і європейськими союзниками, що відбулися в четвер, 5 листопада, були продуктивними і зосереджені на гарантіях безпеки для України та ширшій структурі безпеки для Європи.
Наступного тижня в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори США з Україною та росією - перші тристоронні мирні переговори з лютого.
"Ми інтенсивно працюємо з усіма сторонами над пошуком практичних рішень, які можуть покласти край цій війні і закласти основи для міцного миру", - написав Кушнер.
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