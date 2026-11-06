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Трамп встретился с посланником путина в Белом доме, но не с украинскими представителями - AP

Киев • УНН

 • 1102 просмотра

Трамп встретился с посланником путина кириллом дмитриевым и заявил о подготовке масштабной сделки. В Абу-Даби запланированы переговоры США, Украины и россии.

Трамп встретился с посланником путина в Белом доме, но не с украинскими представителями - AP

Президент США Дональд Трамп 5 ноября встретился в Белом доме с российским посланником, который находился в здании для мероприятия с первой леди Меланией Трамп, и предположил, что готовится некое масштабное соглашение по европейской безопасности. Но заявил, что не встречался с украинскими чиновниками, которые также присутствовали. Об этом УНН пишет со ссылкой на AP.

Детали

Трамп сообщил журналистам, что встречался с посланником путина кириллом дмитриевым, но отказался сообщить подробности.

Встреча состоялась в то время, когда собственные посланники Трампа проводили переговоры с другими украинскими и европейскими чиновниками в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Соглашение будет достигнуто, это будет масштабное соглашение, и оно коснется не только Украины", — сказал Трамп, добавив, что оно может включать всю Европу.

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Один из американских посланников в Брюсселе, зять Трампа Джаред Кушнер, заявил в социальных сетях, что переговоры с Украиной, НАТО и европейскими союзниками, состоявшиеся в четверг, 5 ноября, были продуктивными и сосредоточены на гарантиях безопасности для Украины и более широкой структуре безопасности для Европы.

На следующей неделе в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры США с Украиной и россией — первые трехсторонние мирные переговоры с февраля.

"Мы интенсивно работаем со всеми сторонами над поиском практических решений, которые могут положить конец этой войне и заложить основы для прочного мира", — написал Кушнер.

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Юлия Шрамко

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