Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу

Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке "большой сделки", которая будет касаться не только Украины. Об этом сообщает УНН.

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Во время общения с журналистами глава Белого дома назвал будущую договорённость "прекрасной".

Будет достигнуто соглашение. Это будет масштабная сделка, и она будет касаться не только Украины. ... Я даже могу сказать, что, возможно, она затронет всю Европу. Это будет большая, прекрасная сделка, и все будут в восторге - сказал Трамп.

Впоследствии он сообщил, что встречался с посланником российского диктатора путина кириллом дмитриевым. В этом контексте Трамп анонсировал, что "готовится договор о завершении войны в Украине". Он уточнил, что разговаривал только с представителем россии и не встречался с украинской делегацией.

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября организовала в Белом доме встречу представителей Украины и россии, посвящённую гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

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