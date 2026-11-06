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Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу

Киев • УНН

 • 3094 просмотра

Трамп заявил о подготовке масштабной сделки по завершению войны в Украине. По его словам, договорённость может касаться всей Европы.

Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу

Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке "большой сделки", которая будет касаться не только Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время общения с журналистами глава Белого дома назвал будущую договорённость "прекрасной".

Будет достигнуто соглашение. Это будет масштабная сделка, и она будет касаться не только Украины. ... Я даже могу сказать, что, возможно, она затронет всю Европу. Это будет большая, прекрасная сделка, и все будут в восторге

- сказал Трамп.

Впоследствии он сообщил, что встречался с посланником российского диктатора путина кириллом дмитриевым. В этом контексте Трамп анонсировал, что "готовится договор о завершении войны в Украине". Он уточнил, что разговаривал только с представителем россии и не встречался с украинской делегацией.

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября организовала в Белом доме встречу представителей Украины и россии, посвящённую гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters05.11.26, 00:45 • 28390 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Мелания Трамп
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина