Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
Киев • УНН
После победы в обеих палатах Конгресса демократы смогут вынести помощь Украине на голосование. Ее могут принять, несмотря на вето Трампа.
Получив контроль над обеими палатами Конгресса США с января, демократы смогут решать, что и когда ставить на голосование. В частности, это может позволить им одобрить новую помощь Украине. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.
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Издание прогнозирует, что поддержка Киева, "вероятно, будет принята большинством в две трети голосов, необходимым для преодоления вето Трампа".
Помощники демократов заявили, что помощь Киеву является приоритетом
Отмечается, что хотя окончательный размер большинства демократов еще не определен, поддержка Украины со стороны этой партии и многих республиканцев Трампа в прошлом была настолько сильной, что Конгресс, возможно, сможет набрать достаточное большинство, чтобы преодолеть вето президента США.
Напомним
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предположил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США позволит увеличить американскую поддержку Украины.
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины03.11.26, 16:07 • 97023 просмотра