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Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters

Киев • УНН

 • 3160 просмотра

После победы в обеих палатах Конгресса демократы смогут вынести помощь Украине на голосование. Ее могут принять, несмотря на вето Трампа.

Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters

Получив контроль над обеими палатами Конгресса США с января, демократы смогут решать, что и когда ставить на голосование. В частности, это может позволить им одобрить новую помощь Украине. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Подробности

Издание прогнозирует, что поддержка Киева, "вероятно, будет принята большинством в две трети голосов, необходимым для преодоления вето Трампа".

Помощники демократов заявили, что помощь Киеву является приоритетом

- говорится в статье.

Отмечается, что хотя окончательный размер большинства демократов еще не определен, поддержка Украины со стороны этой партии и многих республиканцев Трампа в прошлом была настолько сильной, что Конгресс, возможно, сможет набрать достаточное большинство, чтобы преодолеть вето президента США.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предположил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США позволит увеличить американскую поддержку Украины.

Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины03.11.26, 16:07 • 97023 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина