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Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Після перемоги в обох палатах Конгресу демократи зможуть винести допомогу Україні на голосування. Її можуть ухвалити попри вето Трампа.

Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters

Зі здобуттям контролю над обома палатами Конгресу США з січня, демократи зможуть вирішувати, що і коли голосувати. Зокрема, це може дозволити їм схвалити нову допомогу Україні. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Видання прогнозує, що підтримка Києва, "ймовірно, буде прийнята більшістю у дві третини голосів, необхідною для подолання вето Трампа".

Помічники демократів заявили, що допомога Києву є пріоритетом

- йдеться у статті.

Вказується, що хоча остаточного розміру більшості демократів ще не визначено, підтримка України з боку цієї партії та багатьох республіканців Трампа в минулому була настільки сильною, що Конгрес, можливо, зможе набрати достатню більшість, щоб подолати вето президента США.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль припустив, що перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу США дозволить збільшити американську підтримку України.

Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України03.11.26, 16:07 • 96451 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Конгрес США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна