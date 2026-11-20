Після знищення Кримського мосту траса "новоросія" стала ще більш смертельною для окупантів - АТЕШ
Київ • УНН
Після зупинки Кримського мосту окупанти перекинули вантажі на трасу Р-280. Великі колони стали вразливими, а постачання боєприпасів і пального ускладнилося.
російські окупаційні війська на Запорізькому напрямку зазнають дедалі більших проблем із постачанням боєприпасів і пального після припинення роботи Кримського мосту. Основні військові вантажі перекинули на сухопутний маршрут, де зростають втрати транспорту. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
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За інформацією агентів руху, які діють в одному з підрозділів російського угруповання військ "Дніпро", на трасі Р-280 "новоросія" дедалі частіше знищують армійські вантажівки та автомобілі забезпечення.
Після зупинки Кримського мосту російське командування перенаправило основний потік військових вантажів для Запорізького напрямку саме цим маршрутом. Унаслідок цього дорога виявилася перевантаженою.
російські військові скаржаться на втрати транспорту
Один із окупантів розповів агентам "АТЕШ", що військова техніка змушена рухатися великими колонами, які складно приховати.
Після того як міст зупинився, весь потік погнали однією трасою. Машини йдуть колонами, сховатися ніде. У результаті втрати транспорту зростають щодня, а боєкомплект і пальне надходять із великими перебоями
В "АТЕШ" наголошують, що залежність від одного маршруту робить російську логістику вразливішою. Будь-які перебої на трасі безпосередньо впливають на забезпечення окупаційних підрозділів на передовій.
Партизани заявили, що продовжують відстежувати переміщення російської техніки та передавати зібрану інформацію Силам оборони України.
Чітке попередження і знак слабкості рф - Мерц про пошкодження Кримського мосту19.11.26, 21:40 • 3358 переглядiв