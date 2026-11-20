російські окупаційні війська на Запорізькому напрямку зазнають дедалі більших проблем із постачанням боєприпасів і пального після припинення роботи Кримського мосту. Основні військові вантажі перекинули на сухопутний маршрут, де зростають втрати транспорту. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

За інформацією агентів руху, які діють в одному з підрозділів російського угруповання військ "Дніпро", на трасі Р-280 "новоросія" дедалі частіше знищують армійські вантажівки та автомобілі забезпечення.

Після зупинки Кримського мосту російське командування перенаправило основний потік військових вантажів для Запорізького напрямку саме цим маршрутом. Унаслідок цього дорога виявилася перевантаженою.

Один із окупантів розповів агентам "АТЕШ", що військова техніка змушена рухатися великими колонами, які складно приховати.

Після того як міст зупинився, весь потік погнали однією трасою. Машини йдуть колонами, сховатися ніде. У результаті втрати транспорту зростають щодня, а боєкомплект і пальне надходять із великими перебоями