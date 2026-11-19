Чітке попередження і знак слабкості рф - Мерц про пошкодження Кримського мосту
Київ • УНН
Канцлер ФРН заявив, що удари по Керченському мосту свідчать про слабкість росії та закликав її скласти зброю. Переправа ускладнила постачання військ.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що пошкодження Керченського мосту - знак слабкості росії, передає УНН із посиланням на DW.
Те, що Україна сильно пошкодила Керченський міст - це чітке попередження і знак слабкості росії. Лише в жовтні москва втратила понад 50 тисяч солдатів. Це масштаби, які американці втратили за весь час В'єтнамської війни, і стільки росія втрачає за один місяць. Тому росія повинна зрозуміти, пора укласти мир і скласти зброю
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Раніше військові експерти пояснили УНН, що удари по Кримському мосту стали результатом багатотижневої операції Сил оборони. Їй передувало системне знищення російських засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій та систем радіоелектронної боротьби.
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Головний військовий наслідок пошкодження переправи – ускладнення постачання російських угруповань у Криму та на півдні України. Це змушує окупантів дедалі більше покладатися на сухопутні маршрути через захоплені українські території, які також залишаються в зоні досяжності українського озброєння.