Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що пошкодження Керченського мосту - знак слабкості росії, передає УНН із посиланням на DW.

Те, що Україна сильно пошкодила Керченський міст - це чітке попередження і знак слабкості росії. Лише в жовтні москва втратила понад 50 тисяч солдатів. Це масштаби, які американці втратили за весь час В'єтнамської війни, і стільки росія втрачає за один місяць. Тому росія повинна зрозуміти, пора укласти мир і скласти зброю - підсумував канцлер Німеччини після зустрічі "Коаліції охочих".

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Раніше військові експерти пояснили УНН, що удари по Кримському мосту стали результатом багатотижневої операції Сил оборони. Їй передувало системне знищення російських засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій та систем радіоелектронної боротьби.

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Головний військовий наслідок пошкодження переправи – ускладнення постачання російських угруповань у Криму та на півдні України. Це змушує окупантів дедалі більше покладатися на сухопутні маршрути через захоплені українські території, які також залишаються в зоні досяжності українського озброєння.