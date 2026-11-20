Донька Оззі Осборна змінилася до невпізнання – Келлі Осборн здивувала новою зовнішністю після різкого схуднення
Київ • УНН
Келлі Осборн показала довге темно-руде волосся та новий образ на премії. Після різкого схуднення зірка набрала майже 14 кілограмів.
42-річна британська телеведуча та співачка Келлі Осборн, донька легендарного рокмузиканта Оззі Осборна, вразила шанувальників кардинальною зміною іміджу. Зірка з'явилася на публіці з довгим темно-рудим волоссям, через що її порівняли з Аріель із мультфільму "Русалонька". Про це повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
19 листопада Келлі відвідала церемонію ZYN Rolling Stone UK Awards, де продемонструвала новий образ. Замість звичного світлого волосся до плечей вона обрала довгі каштанові локони, укладені м'якими хвилями.
Свій образ знаменитість доповнила блискучою сукнею кольору морської хвилі від дизайнерки Ребекки Валланс та золотими прикрасами.
У Instagram Осборн опублікувала селфі під пісню "Part of Your World" із мультфільму Disney, натякнувши на схожість із казковою русалонькою.
Чому Келлі Осборн почала експериментувати із зовнішністю
Після смерті батька у 2025 році Келлі пережила складний емоційний період, під час якого різко втратила вагу. Згодом вона зізналася, що почала носити перуки, аби приховати надмірну худорлявість обличчя.
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За словами знаменитості, побачивши власні фотографії того часу, вона була шокована змінами своєї зовнішності.
У вересні Осборн уже експериментувала з образом, з'явившись на Лондонському тижні моди в короткій чорній перуці з асиметричним чубчиком.
Нещодавно зірка повідомила, що після значного схуднення набрала майже 14 кілограмів і поступово відновлює комфортне ставлення до власного тіла.
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