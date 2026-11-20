Дочь Оззи Осборна изменилась до неузнаваемости — Келли Осборн удивила новой внешностью после резкого похудения
Киев • УНН
Келли Осборн показала длинные тёмно-рыжие волосы и новый образ на церемонии награждения. После резкого похудения звезда набрала почти 14 килограммов.
42-летняя британская телеведущая и певица Келли Осборн, дочь легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, поразила поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда появилась на публике с длинными темно-рыжими волосами, из-за чего ее сравнили с Ариэль из мультфильма "Русалочка". Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
19 ноября Келли посетила церемонию ZYN Rolling Stone UK Awards, где продемонстрировала новый образ. Вместо привычных светлых волос до плеч она выбрала длинные каштановые локоны, уложенные мягкими волнами.
Свой образ знаменитость дополнила блестящим платьем цвета морской волны от дизайнерки Ребекки Валланс и золотыми украшениями.
В Instagram Осборн опубликовала селфи под песню "Part of Your World" из мультфильма Disney, намекнув на сходство со сказочной русалочкой.
Почему Келли Осборн начала экспериментировать с внешностью
После смерти отца в 2025 году Келли пережила сложный эмоциональный период, во время которого резко потеряла вес. Позже она призналась, что начала носить парики, чтобы скрыть чрезмерную худобу лица.
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По словам знаменитости, увидев собственные фотографии того времени, она была шокирована изменениями своей внешности.
В сентябре Осборн уже экспериментировала с образом, появившись на Лондонской неделе моды в коротком черном парике с асимметричной челкой.
Недавно звезда сообщила, что после значительного похудения набрала почти 14 килограммов и постепенно возвращает комфортное отношение к собственному телу.
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