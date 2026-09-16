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Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему

Киев • УНН

 • 26827 просмотра

Келли Осборн заявила, что не видит шансов на примирение с Эйми из-за отсутствия близости с детства. Сестёр она назвала противоположностями.

Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему

Келли Осборн заявила, что не видит возможности примирения со своей старшей сестрой Эйми Осборн, с которой они фактически не поддерживают отношений. Об этом она рассказала в подкасте We Need to Talk, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

По словам 41-летней Келли, проблемы между сестрами возникли еще в детстве. Она утверждает, что Эйми никогда не была близка ни с ней, ни с их младшим братом Джеком Осборном.

Если честно, моя старшая сестра никогда не признавала ни меня, ни моего брата. Она просто жила в своем собственном мире и занималась своими делами

— рассказала Келли.

"Мы как масло и вода"

Келли предположила, что Эйми в определенной степени могла стыдиться своей семьи, хотя подчеркнула, что не хочет говорить от имени сестры. Она описала их как абсолютные противоположности.

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Все, чем являюсь я, — не она. Все, чем является она, — не я. Кажется, невозможно быть более противоположными. Мы как масло и вода

— сказала Осборн.

Она также призналась, что до сих пор испытывает обиду из-за отсутствия близких отношений со старшей сестрой. По словам Келли, ей пришлось самостоятельно учиться вещам, в которых обычно может помочь старшая сестра.

На прямой вопрос, остается ли шанс на их примирение, Осборн ответила: "Нет". В то же время она отметила, что уважает и принимает Эйми, несмотря на их разногласия. Представители Эйми Осборн пока публично не ответили на слова сестры.

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Степан Гафтко

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