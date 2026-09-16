Келли Осборн заявила, что никогда не помирится со старшей сестрой, и объяснила почему
Киев • УНН
Келли Осборн заявила, что не видит шансов на примирение с Эйми из-за отсутствия близости с детства. Сестёр она назвала противоположностями.
Келли Осборн заявила, что не видит возможности примирения со своей старшей сестрой Эйми Осборн, с которой они фактически не поддерживают отношений. Об этом она рассказала в подкасте We Need to Talk, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
По словам 41-летней Келли, проблемы между сестрами возникли еще в детстве. Она утверждает, что Эйми никогда не была близка ни с ней, ни с их младшим братом Джеком Осборном.
Если честно, моя старшая сестра никогда не признавала ни меня, ни моего брата. Она просто жила в своем собственном мире и занималась своими делами
"Мы как масло и вода"
Келли предположила, что Эйми в определенной степени могла стыдиться своей семьи, хотя подчеркнула, что не хочет говорить от имени сестры. Она описала их как абсолютные противоположности.
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»05.09.26, 01:06 • 97756 просмотров
Все, чем являюсь я, — не она. Все, чем является она, — не я. Кажется, невозможно быть более противоположными. Мы как масло и вода
Она также призналась, что до сих пор испытывает обиду из-за отсутствия близких отношений со старшей сестрой. По словам Келли, ей пришлось самостоятельно учиться вещам, в которых обычно может помочь старшая сестра.
На прямой вопрос, остается ли шанс на их примирение, Осборн ответила: "Нет". В то же время она отметила, что уважает и принимает Эйми, несмотря на их разногласия. Представители Эйми Осборн пока публично не ответили на слова сестры.
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отца04.09.26, 03:05 • 100090 просмотров