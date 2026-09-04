Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отца
Киев • УНН
Келли Осборн подвергалась жесткой критике из-за своей внешности после смерти Оззи. Она проходит терапию и восстанавливается при поддержке родных и сына.
Келли Осборн призналась, что после смерти отца Оззи Осборна ей было особенно тяжело переносить критику внешности и веса. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью Hello!, пишет УНН.
Детали
41-летняя телеведущая рассказала, что волна оскорблений в её адрес усилилась после появления на церемонии Brit Awards в феврале. По её словам, в тот период она чувствовала себя очень плохо и не могла нормально реагировать на жестокие комментарии о своём теле.
Я не смогла с этим справиться — мне было плохо. Как можно пережить что-то настолько жестокое, когда ты настолько больна?
В то же время она отметила, что её состояние постепенно улучшается. Келли получает необходимую помощь, работает с терапевтом и полагается на поддержку близких, в частности матери Шэрон Осборн.
"Сначала нужно исправить голову"
Осборн подчеркнула, что восстановление для неё стало длительным процессом и не ограничивается лишь физическим состоянием. Она работает над причинами собственного поведения, которые, по её словам, могут быть связаны ещё с детством.
Сначала нужно исправить голову, прежде чем вы сможете исправить тело. Это медленный процесс
Келли также рассказала, что одним из главных источников сил для неё остаётся 3-летний сын Сидни. По словам Осборн, материнство помогает ей двигаться дальше и постепенно формировать более здоровое отношение к себе.
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