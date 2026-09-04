Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отца

Келли Осборн призналась, что после смерти отца Оззи Осборна ей было особенно тяжело переносить критику внешности и веса. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью Hello!, пишет УНН.

41-летняя телеведущая рассказала, что волна оскорблений в её адрес усилилась после появления на церемонии Brit Awards в феврале. По её словам, в тот период она чувствовала себя очень плохо и не могла нормально реагировать на жестокие комментарии о своём теле.

Я не смогла с этим справиться — мне было плохо. Как можно пережить что-то настолько жестокое, когда ты настолько больна?

В то же время она отметила, что её состояние постепенно улучшается. Келли получает необходимую помощь, работает с терапевтом и полагается на поддержку близких, в частности матери Шэрон Осборн.

Осборн подчеркнула, что восстановление для неё стало длительным процессом и не ограничивается лишь физическим состоянием. Она работает над причинами собственного поведения, которые, по её словам, могут быть связаны ещё с детством.

Сначала нужно исправить голову, прежде чем вы сможете исправить тело. Это медленный процесс