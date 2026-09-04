Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батька

Келлі Осборн зізналася, що після смерті батька Оззі Осборна їй було особливо важко переносити критику щодо зовнішності та ваги. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю Hello!, пише УНН.

41-річна телеведуча розповіла, що хвиля образ на її адресу посилилася після появи на церемонії Brit Awards у лютому. За її словами, у той період вона почувалася дуже погано і не могла нормально реагувати на жорстокі коментарі про своє тіло.

Я не змогла з цим впоратися – мені було погано. Як можна пережити щось таке жорстоке, коли ти настільки хвора?

Водночас вона зазначила, що її стан поступово покращується. Келлі отримує необхідну допомогу, працює з терапевтом і покладається на підтримку близьких, зокрема матері Шерон Осборн.

Осборн наголосила, що відновлення для неї стало тривалим процесом і не обмежується лише фізичним станом. Вона працює над причинами власної поведінки, які, за її словами, можуть бути пов'язані ще з дитинством.

Спочатку потрібно виправити голову, перш ніж ви зможете виправити тіло. Це повільний процес