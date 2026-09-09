Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу

СБУ та Нацполіція викрили п’ять схем ухилення від мобілізації у 5 областях України

Над аеропортом Кишинева, ймовірно, пролетів реактивний дрон - у небі над Молдовою кружляють два літаки

путін провів розмову з Трампом, обговорили поїздки Віткоффа та Кушнера до москви та Києва

Зеленський і Трамп готують особисту зустріч у вересні: у МЗС розкрили деталі