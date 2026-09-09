Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу
Київ • УНН
Сассекси залишаться непрацюючими членами королівської родини після повернення до Британії. Їхню охорону визначить окремий комітет.
Принц Гаррі та Меган Маркл були здивовані тим, що заздалегідь не знали про лист короля Чарльза III, який роз'яснив їхній статус після повернення до Великої Британії. Попри переїзд, подружжя залишатиметься непрацюючими членами королівської родини, повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Король оприлюднив роз'яснення 7 вересня після низки запитів щодо становища герцога та герцогині Сассекських. Домовленості, досягнуті після їхньої відмови від виконання королівських обов'язків і переїзду до США у 2020 році, залишаються чинними.
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Представник Гаррі та Меган заявив BBC, що вони були "трохи здивовані, що їм не повідомили про це заздалегідь". Команда подружжя отримала копію листа приблизно за годину до публікації, однак не змогла вчасно зв'язатися з Гаррі, який перебував на зустрічі.
Окремо вирішуватимуть питання безпеки
Одним із головних питань після повернення Гаррі та Меган залишається охорона їхньої родини. Спеціальний комітет за участю представників британського МВС має визначити, який рівень захисту коштом платників податків надаватимуть Сассекським під час перебування в Англії.
Гаррі та Меган повернулися до Англії разом із 7-річним Арчі та 5-річною Лілібет 26 серпня. Переїзд поки не вважається постійним, однак, за даними ЗМІ, дітей уже зарахували до місцевої школи.
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