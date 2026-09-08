СБУ та Нацполіція викрили п’ять схем ухилення від мобілізації у 5 областях України
Київ • УНН
У п’яти областях затримали 11 організаторів схем для ухилення від служби та виїзду за кордон. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Служба безпеки і Національна поліція заблокували п’ять нових схем ухилення від військової служби та мобілізації і затримали 11 організаторів оборудок у різних регіонах України. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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Зловмисників затримали у Львівській, Рівненській, Донецькій, Черкаській і Кіровоградській області. Повідомляється, що за суму від 5 до 22 тисяч доларів США фігуранти допомагали військовозобов’язаним "відкосити" від призову та незаконно виїхати за кордон.
Серед організаторів оборудки - представники кримінального середовища, які залучили до протиправної діяльності членів ВЛК, посадовців лікарень та військових частин, а також співробітників ТЦК. За суми до 20 тисяч доларів США зловмисники надавали клієнтам повний "пакет послуг" - від оформлення меддовідок про непридатність до служби зі встановленням 2-ї групи інвалідності до "списання" призовників із військового обліку за станом здоров’я
Всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через
державний кордон України);
- ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, поєднане з
вимаганням неправомірної вигоди);
- чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною
організацією, а також участь у ній);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності
ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
У Київській та Чернігівській областях оголосили підозру військовослужбовцям ТЦК та СП у побоях цивільних під час мобілізаційних заходів. Отримав підозру й начальник одного з відділів районного ТЦК.