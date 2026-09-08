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СБУ и Нацполиция раскрыли пять схем уклонения от мобилизации в 5 областях Украины

Киев • УНН

 • 812 просмотра

В пяти областях задержали 11 организаторов схем уклонения от службы и выезда за границу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ и Нацполиция раскрыли пять схем уклонения от мобилизации в 5 областях Украины

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали пять новых схем уклонения от военной службы и мобилизации и задержали 11 организаторов махинаций в различных регионах Украины. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

Злоумышленников задержали во Львовской, Ровненской, Донецкой, Черкасской и Кировоградской областях. Сообщается, что за сумму от 5 до 22 тысяч долларов США фигуранты помогали военнообязанным "откосить" от призыва и незаконно выехать за границу.

Среди организаторов махинации - представители криминальной среды, которые привлекли к противоправной деятельности членов ВЛК, должностных лиц больниц и воинских частей, а также сотрудников ТЦК. За суммы до 20 тысяч долларов США злоумышленники предоставляли клиентам полный "пакет услуг" - от оформления медицинских справок о непригодности к службе с установлением 2-й группы инвалидности до "списания" призывников с воинского учета по состоянию здоровья

- сообщили в СБУ.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
    • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды);
      • чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней);
        • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период).

          Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

          Напомним

          В Киевской и Черниговской областях сообщили о подозрении военнослужащим ТЦК и СП в избиении гражданских во время мобилизационных мероприятий. Подозрение также получил начальник одного из отделов районного ТЦК.

          Евгений Устименко

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