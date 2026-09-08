СБУ и Нацполиция раскрыли пять схем уклонения от мобилизации в 5 областях Украины

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали пять новых схем уклонения от военной службы и мобилизации и задержали 11 организаторов махинаций в различных регионах Украины. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Злоумышленников задержали во Львовской, Ровненской, Донецкой, Черкасской и Кировоградской областях. Сообщается, что за сумму от 5 до 22 тысяч долларов США фигуранты помогали военнообязанным "откосить" от призыва и незаконно выехать за границу.

Среди организаторов махинации - представители криминальной среды, которые привлекли к противоправной деятельности членов ВЛК, должностных лиц больниц и воинских частей, а также сотрудников ТЦК. За суммы до 20 тысяч долларов США злоумышленники предоставляли клиентам полный "пакет услуг" - от оформления медицинских справок о непригодности к службе с установлением 2-й группы инвалидности до "списания" призывников с воинского учета по состоянию здоровья