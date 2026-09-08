СБУ и Нацполиция раскрыли пять схем уклонения от мобилизации в 5 областях Украины
Киев • УНН
В пяти областях задержали 11 организаторов схем уклонения от службы и выезда за границу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали пять новых схем уклонения от военной службы и мобилизации и задержали 11 организаторов махинаций в различных регионах Украины. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
Детали
Злоумышленников задержали во Львовской, Ровненской, Донецкой, Черкасской и Кировоградской областях. Сообщается, что за сумму от 5 до 22 тысяч долларов США фигуранты помогали военнообязанным "откосить" от призыва и незаконно выехать за границу.
Среди организаторов махинации - представители криминальной среды, которые привлекли к противоправной деятельности членов ВЛК, должностных лиц больниц и воинских частей, а также сотрудников ТЦК. За суммы до 20 тысяч долларов США злоумышленники предоставляли клиентам полный "пакет услуг" - от оформления медицинских справок о непригодности к службе с установлением 2-й группы инвалидности до "списания" призывников с воинского учета по состоянию здоровья
Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через
государственную границу Украины);
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, сопряженное с
вымогательством неправомерной выгоды);
- чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной
организацией, а также участие в ней);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности
ВСУ и других воинских формирований в особый период).
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
В Киевской и Черниговской областях сообщили о подозрении военнослужащим ТЦК и СП в избиении гражданских во время мобилизационных мероприятий. Подозрение также получил начальник одного из отделов районного ТЦК.