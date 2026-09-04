Били ногами і заламували руку: військовим ТЦК у двох областях оголосили підозри

У Київській та Чернігівській областях військовослужбовців ТЦК та СП підозрюють у побоях цивільних під час мобілізаційних заходів. Отримав підозру й начальник одного з відділів районного ТЦК. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора 4 вересня, передає УНН.

Київська область

За даними слідства, у серпні-вересні 2025 року в Білій Церкві, військовослужбовець у складі груп оповіщення неодноразово застосовував силу до цивільних.

"В одному випадку він бив чоловіка ногами, зокрема після його падіння на землю, в іншому — завдав іншому громадянину численних ударів кулаками по голові", – йдеться у дописі.

На Київщині йдеться також про начальника одного з відділів районного ТЦК, який, за даними слідства, знав про насильство з боку підлеглого, однак не повідомив про це правоохоронців.

"Начальник відділу ТЦК отримував у месенджері відеозаписи цих інцидентів, однак не повідомив про них орган досудового розслідування. Йому інкримінують ч. 4 ст. 426 КК України. Справа щодо військовослужбовця, який застосовував насильство до цивільних, уже перебуває в суді", – сказано у дописі.

Чернігівська область

Інший випадок стався на Чернігівщині у червні 2026 року в Прилуках. За інформацією слідства, під час перевірки документів поліцейські встановили, що законних підстав для мобілізації чоловіка немає, та повідомили про це представнику ТЦК.

"Попри це, військовослужбовець заламав чоловікові руку й намагався силоміць помістити його до службового автомобіля. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", – йдеться у дописі.

Дії військовослужбовця за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

З початку 2026 року ТЦК направили до поліції понад 1,5 млн звернень про розшук військовозобов'язаних. За час воєнного стану розслідувано понад 20 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації.