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Били ногами і заламували руку: військовим ТЦК у двох областях оголосили підозри

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Військовим ТЦК повідомили про підозру у насильстві щодо цивільних під час мобілізаційних заходів. Один із керівників підозрюється у тому, що приховав такі інциденти.

Били ногами і заламували руку: військовим ТЦК у двох областях оголосили підозри

У Київській та Чернігівській областях військовослужбовців ТЦК та СП підозрюють у побоях цивільних під час мобілізаційних заходів. Отримав підозру й начальник одного з відділів районного ТЦК. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора 4 вересня, передає УНН.

Київська область

За даними слідства, у серпні-вересні 2025 року в Білій Церкві, військовослужбовець у складі груп оповіщення неодноразово застосовував силу до цивільних.

"В одному випадку він бив чоловіка ногами, зокрема після його падіння на землю, в іншому — завдав іншому громадянину численних ударів кулаками по голові", – йдеться у дописі.

На Київщині йдеться також про начальника одного з відділів районного ТЦК, який, за даними слідства, знав про насильство з боку підлеглого, однак не повідомив про це правоохоронців.

"Начальник відділу ТЦК отримував у месенджері відеозаписи цих інцидентів, однак не повідомив про них орган досудового розслідування. Йому інкримінують ч. 4 ст. 426 КК України. Справа щодо військовослужбовця, який застосовував насильство до цивільних, уже перебуває в суді", – сказано у дописі.

Чернігівська область

Інший випадок стався на Чернігівщині у червні 2026 року в Прилуках. За інформацією слідства, під час перевірки документів поліцейські встановили, що законних підстав для мобілізації чоловіка немає, та повідомили про це представнику ТЦК.

"Попри це, військовослужбовець заламав чоловікові руку й намагався силоміць помістити його до службового автомобіля. Потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", – йдеться у дописі.

Дії військовослужбовця за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.

Нагадаємо

З початку 2026 року ТЦК направили до поліції понад 1,5 млн звернень про розшук військовозобов'язаних. За час воєнного стану розслідувано понад 20 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
ТЦК та СП
Прилуки
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Чернігівська область
Біла Церква