Били ногами и заламывали руку: военнослужащим ТЦК в двух областях объявили о подозрении

В Киевской и Черниговской областях военнослужащих ТЦК и СП подозревают в избиении гражданских лиц во время мобилизационных мероприятий. Подозрение также получил начальник одного из отделов районного ТЦК. Об этом 4 сентября сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Киевская область

По данным следствия, в августе-сентябре 2025 года в Белой Церкви военнослужащий в составе групп оповещения неоднократно применял силу к гражданским.

"В одном случае он бил мужчину ногами, в том числе после его падения на землю, в другом — нанес другому гражданину многочисленные удары кулаками по голове", – говорится в сообщении.

В Киевской области речь также идет о начальнике одного из отделов районного ТЦК, который, по данным следствия, знал о насилии со стороны подчиненного, однако не сообщил об этом правоохранителям.

"Начальник отдела ТЦК получал в мессенджере видеозаписи этих инцидентов, однако не сообщил о них органу досудебного расследования. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 426 УК Украины. Дело в отношении военнослужащего, применявшего насилие к гражданским, уже находится в суде", – сказано в сообщении.

Черниговская область

Другой случай произошел в Черниговской области в июне 2026 года в Прилуках. По информации следствия, во время проверки документов полицейские установили, что законных оснований для мобилизации мужчины нет, и сообщили об этом представителю ТЦК.

"Несмотря на это, военнослужащий заломил мужчине руку и пытался силой поместить его в служебный автомобиль. Потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Действия военнослужащего под процессуальным руководством Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение служебных полномочий в условиях военного положения.

Напомним

С начала 2026 года ТЦК направили в полицию более 1,5 млн обращений о розыске военнообязанных. За время военного положения расследовано более 20 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации.