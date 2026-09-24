В Киеве в результате российской атаки повреждён 120-летний Свято-Покровский храм
Киев • УНН
В результате атаки РФ 24 сентября были повреждены окна, купола и фасад Свято-Покровского храма 1906 года. Церковь является старейшей в районе.
Российские войска 24 сентября повредили Свято-Покровский храм в Киеве: повреждены окна, купола и старинный фасад. Об этом сообщает глава Подольской РГА Владимир Наконечный, пишет УНН.
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"В результате вражеской атаки пострадал Свято-Покровский храм — церковь 1906 года, старейшая церковь Мостицкого массива и Виноградаря", — говорится в сообщении.
Повреждены окна, купола и старинный фасад из желтого киевского кирпича — часть храма, которая более века хранила память об этом районе.
Напомним
24 сентября российский обстрел повредил производство сети пирожковых изделий в Киеве. Также повреждены основное производство и склад "ТК-Домашний текстиль", разрушено ювелирное предприятие Dukachi.
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