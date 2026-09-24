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Расхождение в 73,5 млн грн: сколько на самом деле НСЗУ выплатила клинике Odrex?

Киев • УНН

 • 7618 просмотра

НСЗУ сообщила, что клиника Odrex получила в 2025 году более 37,5 млн грн по Программе медицинских гарантий. В то же время, согласно другим данным, клиника получила 111 млн грн — почти втрое больше.

Расхождение в 73,5 млн грн: сколько на самом деле НСЗУ выплатила клинике Odrex?

В апреле НСЗУ сообщила УНН, что в 2025 году выплатила клинике Odrex по Программе медицинских гарантий немногим более 37,5 млн гривен. Через несколько месяцев после этого в рейтинге Forbes появилась совершенно другая цифра — 111 млн гривен, которую, по данным издания, предоставила сама компания. Разница в показателях — около 73,5 млн гривен, пишет УНН.

Детали

Таким образом, Национальная служба здоровья Украины и частная одесская клиника Odrex фактически назвали две разные суммы, которые якобы получил медучреждение за один и тот же период. И здесь возникает простой вопрос: сколько бюджетных средств Odrex на самом деле получила в 2025 году — 37,5 млн или 111 млн гривен?

В ответе на журналистский запрос НСЗУ не просто назвала общую сумму, а детализировала, за какие именно медицинские услуги Odrex получала средства в 2025 году.

Больше всего клинике выплатили за первичную медицинскую помощь — около 15,4 млн грн. Еще 11,38 млн гривен Odrex получила за лечение острого мозгового инсульта, а более 5,2 млн гривен — за стационарную реабилитацию. За лечение острого инфаркта миокарда НСЗУ перечислила клинике около 2,35 млн гривен, за паллиативную помощь — более 1,56 млн грн, за амбулаторную реабилитацию — более 1,52 млн гривен.

То есть значительная часть выплат пришлась на помощь пациентам с острыми и тяжелыми состояниями: инсультами, инфарктами, а также на дальнейшую реабилитацию.

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На этом фоне отдельного объяснения требует цифра в 111 млн гривен, приведенная в рейтинге Forbes. По информации самого издания, этот показатель был предоставлен непосредственно клиникой Odrex.

Таким образом, разница между официальным ответом НСЗУ и данными, которые сама Odrex предоставила Forbes, составляет около 73,5 млн гривен. Это уже не погрешность и не округление, а почти трехкратное расхождение в показателях за один и тот же год.

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Напомним

Компания "Дом медицины", работающая под брендом Odrex, в 2025 году сократила доход на 24% — до 839 млн гривен, а прибыль упала на 44% — до 73 млн гривен. Это произошло несмотря на общий рост рынка частной медицины, где большинство крупных игроков, напротив, наращивали обороты.

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Причиной "финансовой ямы" могли стать громкие скандалы вокруг клиники. По данным Офиса Генпрокурора, Odrex фигурирует в 10 уголовных производствах, а бывшие пациенты и родственники умерших публично рассказывают о негативном опыте лечения, который сами пострадавшие называют "выкачиванием денег". Кроме того, недовольные лечением в клинике создали общественное движение StopOdrex, которое собирает и публикует отзывы о медучреждении.

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Евгений Царенко

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