После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность

Смерть пациента на операционном столе, в стоматологическом кресле или во время лечения в стационаре — это трагедия, которая в Украине часто превращается в многолетний судебный процесс без финала. Резонансное "Дело Odrex" и многочисленные сообщения о гибели пациентов в стенах медучреждений подсветили глобальную проблему незащищенности украинского пациента и одновременно концентрацию уголовной ответственности только на врачах. В профильном комитете парламента признают – правила игры пора менять, сообщает УНН.

О необходимости изменений законодательства в контексте уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками заявила народный депутат, член медицинского комитета Верховной Рады Виктория Вагнер. По ее словам, действующая редакция статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для пациента (смерть, инвалидность). Наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет (ч. 1) или до 3-5 лет (ч. 2, если потерпевший — несовершеннолетний), не позволяет эффективно наказывать за смерть пациента.

С моей точки зрения, действующая редакция ст. 140 УК Украины не является достаточно эффективной именно как инструмент привлечения к ответственности в случаях смерти пациентов, потому что ее состав и доказательные стандарты в реальных делах часто делают результат (обвинительный приговор) маловероятным. Во-первых, очень трудно доказать причинно-следственную связь "действие или бездействие и как следствие смерть" вне разумного сомнения. Во-вторых, оценочные формулировки ("ненадлежащее исполнение", "тяжкие последствия") оставляют простор для разночтений и делают производства уязвимыми к оправданиям из-за недоказанности состава. Также фокус на конкретном работнике, тогда как во многих смертельных случаях причина системная: дежурство, маршрутизация, дефицит оборудования или лекарств, протоколы, управленческие решения. Уголовный процесс "персонализирует" вину там, где она может быть организационной - считает Виктория Вагнер.

Рассмотрение дел о медицинской халатности напрямую зависит от качества и независимости судебно-медицинской экспертизы. Именно поэтому, как объясняет Вагнер, вопрос изменений в уголовную ответственность по ст.140 УК невозможно отделить от реформы экспертной системы. В парламенте уже рассматривают законопроект № 6284-2 "О судебно-экспертной деятельности", который предусматривает изменения подходов к организации и контролю проведения судебных экспертиз.

Санкции ст. 140 сравнительно мягкие, что снижает и превентивный эффект, и мотивацию сторон двигать дело к результату. Ключевая проблема – доказывание, поэтому усиление санкций само по себе не решит ключевую проблему. Если двигаться к изменениям, я бы рассматривала пакет, который повышает и справедливость для пациентов, и юридическую определенность для медиков. Наилучший результат может быть через сочетание: уточнение стандартов или уровней вины с реформами экспертизы и расследования, а также действенные гражданские механизмы компенсации. Система расследования "медицинских" дел нуждается в изменениях, не только в санкциях, но и в процедуре: независимость экспертизы, прозрачное распределение, и жесткие дедлайны на назначение и выполнение экспертиз. УПК декларирует разумные сроки, но без судебного контроля и процессуальных "стопперов" дела могут тянуться годами - заявила Виктория Вагнер.

Похожего мнения и народный депутат, заместитель председателя медицинского комитета Верховной Рады Оксана Дмитриева. Она также подчеркивает необходимость разграничить профессиональную ошибку, уголовную халатность и системные управленческие провалы.

Резонансные медицинские дела, которые годами находятся в судах, свидетельствуют о системной проблеме. Вопрос не только в строгости уголовной ответственности, а в том, что в украинском законодательстве до сих пор нет четкого разграничения между уголовной халатностью, профессиональной ошибкой и системным дефектом организации медицинской помощи. Из-за этого семьи пациентов годами ожидают справедливого решения, а врачи работают в постоянном страхе уголовного преследования даже в сложных клинических ситуациях. Такая модель не формирует ни доверия, ни безопасности. Украине нужна система, которая одновременно защищает права пациентов, обеспечивает справедливую профессиональную оценку для врачей и распределяет ответственность не только на исполнителя, но и на учреждение и управленческие решения. Я убеждена, что мы должны перейти от реакции на отдельные трагедии к созданию прозрачных и предсказуемых правил, которые повысят доверие к медицинской системе - считает Оксана Дмитриева.

Напомним

Толчком к новой волне законодательных дискуссий стало резонансное "Дело Odrex". После смерти бизнесмена Аднана Кивана в стенах скандальной клиники Odrex, история получила широкую огласку. Впоследствии оказалось, что клиника Odrex и ее медицинские работники фигурируют в 10 уголовных производствах по статьям о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, мошенничестве и умышленном убийстве.

На фоне публикаций в медиа и многочисленных историй бывших пациентов и их семей сформировалось движение активистов StopOdrex, которое собирает и анонимно публикует в Telegram отзывы людей о лечении в скандальной клинике. Именно это дело обнажило системную проблему: в Украине пациент остается фактически незащищенным, а ответственность в сложных "медицинских" делах концентрируется преимущественно на конкретных врачах.

При этом организационные и управленческие решения медучреждений редко становятся предметом надлежащей правовой оценки. Возникает ситуация глубокой несправедливости: именно администрация клиники формирует внутренние правила и создает систему, в которой вынуждены работать медики. Однако, когда дело доходит до суда, врачи становятся "козлами отпущения", тогда как руководство медучреждений остается в тени и не несет никакой ответственности.