$43.260.03
50.970.04
ukenru
Эксклюзив
12:01 • 92 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 10266 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 16421 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 15543 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 14971 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 20649 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 27165 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22532 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 20097 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17203 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.5м/с
87%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 15856 просмотра
Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France2425 февраля, 03:06 • 14611 просмотра
Мужчина открыл стрельбу по военнослужащим ТЦК в Луцке25 февраля, 03:43 • 4766 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол07:00 • 11570 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 11886 просмотра
публикации
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 92 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 38149 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 48614 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 66104 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 83130 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львов
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 14770 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 18487 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 20829 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 25585 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 34071 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Truth Social

После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В Верховной Раде обсуждают реформу уголовной ответственности за медицинскую халатность после резонансного "Дела Odrex". Нардепы Виктория Вагнер и Оксана Дмитриева отмечают необходимость изменений в статью 140 УК Украины и реформе экспертной системы для защиты пациентов и врачей.

После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность

Смерть пациента на операционном столе, в стоматологическом кресле или во время лечения в стационаре — это трагедия, которая в Украине часто превращается в многолетний судебный процесс без финала. Резонансное "Дело Odrex" и многочисленные сообщения о гибели пациентов в стенах медучреждений подсветили глобальную проблему незащищенности украинского пациента и одновременно концентрацию уголовной ответственности только на врачах. В профильном комитете парламента признают – правила игры пора менять, сообщает УНН.

О необходимости изменений законодательства в контексте уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками заявила народный депутат, член медицинского комитета Верховной Рады Виктория Вагнер. По ее словам, действующая редакция статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для пациента (смерть, инвалидность). Наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет (ч. 1) или до 3-5 лет (ч. 2, если потерпевший — несовершеннолетний), не позволяет эффективно наказывать за смерть пациента.

С моей точки зрения, действующая редакция ст. 140 УК Украины не является достаточно эффективной именно как инструмент привлечения к ответственности в случаях смерти пациентов, потому что ее состав и доказательные стандарты в реальных делах часто делают результат (обвинительный приговор) маловероятным. Во-первых, очень трудно доказать причинно-следственную связь "действие или бездействие и как следствие смерть" вне разумного сомнения. Во-вторых, оценочные формулировки ("ненадлежащее исполнение", "тяжкие последствия") оставляют простор для разночтений и делают производства уязвимыми к оправданиям из-за недоказанности состава. Также фокус на конкретном работнике, тогда как во многих смертельных случаях причина системная: дежурство, маршрутизация, дефицит оборудования или лекарств, протоколы, управленческие решения. Уголовный процесс "персонализирует" вину там, где она может быть организационной

- считает Виктория Вагнер.

Рассмотрение дел о медицинской халатности напрямую зависит от качества и независимости судебно-медицинской экспертизы. Именно поэтому, как объясняет Вагнер, вопрос изменений в уголовную ответственность по ст.140 УК невозможно отделить от реформы экспертной системы. В парламенте уже рассматривают законопроект № 6284-2 "О судебно-экспертной деятельности", который предусматривает изменения подходов к организации и контролю проведения судебных экспертиз.

Санкции ст. 140 сравнительно мягкие, что снижает и превентивный эффект, и мотивацию сторон двигать дело к результату. Ключевая проблема – доказывание, поэтому усиление санкций само по себе не решит ключевую проблему. Если двигаться к изменениям, я бы рассматривала пакет, который повышает и справедливость для пациентов, и юридическую определенность для медиков. Наилучший результат может быть через сочетание: уточнение стандартов или уровней вины с реформами экспертизы и расследования, а также действенные гражданские механизмы компенсации. Система расследования "медицинских" дел нуждается в изменениях, не только в санкциях, но и в процедуре: независимость экспертизы, прозрачное распределение, и жесткие дедлайны на назначение и выполнение экспертиз. УПК декларирует разумные сроки, но без судебного контроля и процессуальных "стопперов" дела могут тянуться годами

- заявила Виктория Вагнер.

Похожего мнения и народный депутат, заместитель председателя медицинского комитета Верховной Рады Оксана Дмитриева. Она также подчеркивает необходимость разграничить профессиональную ошибку, уголовную халатность и системные управленческие провалы.

Резонансные медицинские дела, которые годами находятся в судах, свидетельствуют о системной проблеме. Вопрос не только в строгости уголовной ответственности, а в том, что в украинском законодательстве до сих пор нет четкого разграничения между уголовной халатностью, профессиональной ошибкой и системным дефектом организации медицинской помощи. Из-за этого семьи пациентов годами ожидают справедливого решения, а врачи работают в постоянном страхе уголовного преследования даже в сложных клинических ситуациях. Такая модель не формирует ни доверия, ни безопасности. Украине нужна система, которая одновременно защищает права пациентов, обеспечивает справедливую профессиональную оценку для врачей и распределяет ответственность не только на исполнителя, но и на учреждение и управленческие решения. Я убеждена, что мы должны перейти от реакции на отдельные трагедии к созданию прозрачных и предсказуемых правил, которые повысят доверие к медицинской системе

- считает Оксана Дмитриева.

Напомним

Толчком к новой волне законодательных дискуссий стало резонансное "Дело Odrex". После смерти бизнесмена Аднана Кивана в стенах скандальной клиники Odrex, история получила широкую огласку. Впоследствии оказалось, что клиника Odrex и ее медицинские работники фигурируют в 10 уголовных производствах по статьям о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, мошенничестве и умышленном убийстве.

На фоне публикаций в медиа и многочисленных историй бывших пациентов и их семей сформировалось движение активистов StopOdrex, которое собирает и анонимно публикует в Telegram отзывы людей о лечении в скандальной клинике. Именно это дело обнажило системную проблему: в Украине пациент остается фактически незащищенным, а ответственность в сложных "медицинских" делах концентрируется преимущественно на конкретных врачах.

При этом организационные и управленческие решения медучреждений редко становятся предметом надлежащей правовой оценки. Возникает ситуация глубокой несправедливости: именно администрация клиники формирует внутренние правила и создает систему, в которой вынуждены работать медики. Однако, когда дело доходит до суда, врачи становятся "козлами отпущения", тогда как руководство медучреждений остается в тени и не несет никакой ответственности.

Лилия Подоляк

ПолитикаЗдоровьепубликации