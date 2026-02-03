$42.970.16
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Справа щодо смерті Аднана Ківана стала переломним моментом для клініки Odrex. Після того як вона набула широкого резонансу, все більше людей наважились говорити про власний негативний досвід лікування в скандальній клініці. У відповідь адвокати Odrex, здається, обрали тактику перетягування справи з правового в публічне поле. Експерти наголошують: у таких умовах межа між правом на захист і ризиками для принципів верховенства права є надзвичайно тонкою.

Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"

Публічні заяви адвокатів скандальної одеської клініки Odrex із різкою критикою дій слідства дедалі більше виходять за межі юридичної дискусії. На думку експертів, така активність у медіапросторі може мати ознаки інформаційного тиску на правосуддя – явища, що суперечить принципам верховенства права. Які ризики це несе для всієї правоохоронної системи, читайте у матеріалі УНН.

Після смерті українського девелопера Аднана Ківана у приватній клініці Odrex, ймовірно, розраховували, що справа буде одиничним епізодом. Однак широкий суспільний резонанс змінив хід подій: публічність дала сміливість іншим пацієнтам та родинам померлих відкрито говорити про власний досвід лікування в медзакладі. Ба більше, ці люди не обмежилися інтерв’ю чи виключно постами в соцмережах, а звернулися до правоохоронців і почали свою власну боротьбу за справедливість. 

Саме після цього "Справа Odrex" перестала бути лише справою про смерть Аднана Ківана. З’явилися десятки кримінальних справ, які розслідуються за статтями про шахрайство, лікарську недбалість і навіть умисне вбивство.

На цьому тлі публічна риторика клініки та її адвокатів різко змінилася. Коли стало зрозуміло, що скандал навколо Odrex з кожним днем набуває все більшого розголосу, у публічному просторі почали звучати заяви про "тиск на бізнес" і спроби "рейдерського захоплення" клініки. 

У численних дописах у соцмережах адвокати скандальної клініки "Одрекс" не лише критикують слідство, а й апелюють до емоційно чутливих тем: війни, обстрілів Одеси та блекаутів. Таким чином адвокати можуть намагатися перенести справу з кримінально-правової площини в політичну та суспільно-емоційну. Судовий розгляд адвокати намагаються підмінити гучними тезами в соцмережах, а складну юридичну реальність – простим поділом на "поганих" і "хороших".

Колишній заступник Генерального прокурора України, адвокат Олексій Баганець, в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що основа роботи адвоката це суворе дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу. А спроби вплинути та "натиснути" на правоохоронну систему, шляхом публічних виступів та заяв – суперечать принципам правової держави. Водночас він наголосив, що публічні коментарі адвокатів по справі можливі лише за умови, якщо вони не перетворюються на інструмент тиску.

Поведінка адвоката в процесі, коли кримінальне провадження знаходиться на стадії досудового розслідування, і поведінка адвоката, коли кримінальне провадження знаходиться в суді, наприклад, з обвинувальним актом, звичайно, що вони обумовлюються їх обов'язками, які передбачені кримінальним процесом. Я вже не кажу там про закон про адвокатуру, адвокатську діяльність, про моральні принципи діяльності адвоката

- зазначив Олексій Баганець.

Шоу замість права

Окремо експерт звернув увагу на системну проблему українського правосуддя – підміну кримінального процесу інформаційними кампаніями. Через це суспільство дедалі частіше отримує не юридичні докази від адвоката, а емоційно забарвлену картинку, яка формує суспільну думку ще до рішення суду. Крім того, на переконання колишнього заступника Генерального прокурора України, ігнорування процесуальних правил та апеляція до емоцій замість права ставить під сумнів європейські прагнення України.

Сьогодні таємниці досудового розслідування немає. Кому вигідно, той її розголошує. А чому? Тому що шоу. Потрібне шоу. Основне завдання кримінального процесу, це дотримання законності, це дотримання принципів верховенства права, на що у нас вже давно махнули рукою і на це ніхто не звертає увагу. Звичайно, що це нас не характеризує як країну, яка готова стати членом Європейського Союзу. Бо у нас на верховенство права ніхто не звертає уваги

- заявив він.

Нині ж адвокати клініки Odrex пішли ще далі – у своїх заявах вони фактично закликають Генерального прокурора втрутитися у розслідування, персоналізують відповідальність і публічно визначають "винних" поза межами суду. Формально це черговий елемент стратегії обраної захистом. Фактично ж може бути спробою вплинути на хід слідства через політичний тиск.

Зокрема, на пресконференції клініки Odrex, адвокат Масі Найєм повідомив, що хоч і немає конкретних доказів і нікого не звинувачує у тиску на бізнес, однак тиск нібито відбувається. Найєм також публічно назвав кілька прізвищ.

"Ми зараз не стверджуємо, що це є встановлений судом факт, і ми нікого зараз не звинувачуємо прямо в цій залі", - заявив Найєм, додавши, що послуговується інформацією, яка "потребує перевірки".

Нагадаємо

Одне з найгучніших кримінальних проваджень проти скандальної клініки "Одрекс" стосується смерті українського девелопера Аднана Ківана, який помер 27 жовтня 2024 року після лікування в клініці Odrex. Онкологу Марині Бєлоцерковській та завідувачу хірургічного відділення Віталію Русакову повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта.

Сторона обвинувачення посилається на висновки судово-медичної експертизи, згідно з якими причиною смерті став сепсис. За даними слідства, після операції пацієнту не були своєчасно призначені антибіотики, а лікарі вчасно не відреагували на розвиток інфекції.  

Смерть Аднана Ківана стала переломним моментом, який почав відлік так званої "Справи Odrex". Адже після широкого суспільного резонансу навколо справи, з’явилися нові публічні свідчення від інших пацієнтів та родин померлих, які заявляють про можливі системні проблеми в клініці Odrex. Ці історії стали основою документального фільму "Осине гніздо"

Зараз проти клініки "Одрекс" відкрито вже 10 кримінальних справ за фактами шахрайства, неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками та умисного вбивства. За даними УНН, дев’ять кримінальних проваджень щодо діяльності клініки Odrex розслідують територіальні органи Національної поліції в Одеській області, ще одне – Головне слідче управління Нацполіції України. Частина справ стосується смертей пацієнтів після лікування в клініці, інші – можливих фінансових зловживань та лікарської недбалості. 

Лілія Подоляк

