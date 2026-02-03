$42.970.16
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Дело о смерти Аднана Кивана стало переломным моментом для клиники Odrex. После того как оно получило широкий резонанс, все больше людей осмелились говорить о собственном негативном опыте лечения в скандальной клинике. В ответ адвокаты Odrex, кажется, выбрали тактику перетягивания дела из правового в публичное поле. Эксперты подчеркивают: в таких условиях грань между правом на защиту и рисками для принципов верховенства права чрезвычайно тонка.

От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"

Публичные заявления адвокатов скандальной одесской клиники Odrex с резкой критикой действий следствия все больше выходят за рамки юридической дискуссии. По мнению экспертов, такая активность в медиапространстве может иметь признаки информационного давления на правосудие – явления, противоречащего принципам верховенства права. Какие риски это несет для всей правоохранительной системы, читайте в материале УНН.

После смерти украинского девелопера Аднана Кивана в частной клинике Odrex, вероятно, рассчитывали, что дело будет единичным эпизодом. Однако широкий общественный резонанс изменил ход событий: публичность дала смелость другим пациентам и семьям умерших открыто говорить о собственном опыте лечения в медучреждении. Более того, эти люди не ограничились интервью или исключительно постами в соцсетях, а обратились к правоохранителям и начали свою собственную борьбу за справедливость. 

Именно после этого "Дело Odrex" перестало быть лишь делом о смерти Аднана Кивана. Появились десятки уголовных дел, которые расследуются по статьям о мошенничестве, врачебной халатности и даже умышленном убийстве.

На этом фоне публичная риторика клиники и ее адвокатов резко изменилась. Когда стало понятно, что скандал вокруг Odrex с каждым днем приобретает все большую огласку, в публичном пространстве начали звучать заявления о "давлении на бизнес" и попытках "рейдерского захвата" клиники. 

В многочисленных постах в соцсетях адвокаты скандальной клиники "Одрекс" не только критикуют следствие, но и апеллируют к эмоционально чувствительным темам: войны, обстрелов Одессы и блэкаутов. Таким образом адвокаты могут пытаться перенести дело из уголовно-правовой плоскости в политическую и общественно-эмоциональную. Судебное разбирательство адвокаты пытаются подменить громкими тезисами в соцсетях, а сложную юридическую реальность – простым делением на "плохих" и "хороших".

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины, адвокат Алексей Баганец, в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что основа работы адвоката это строгое соблюдение требований Уголовного процессуального кодекса. А попытки повлиять и "надавить" на правоохранительную систему, путем публичных выступлений и заявлений – противоречат принципам правового государства. В то же время он подчеркнул, что публичные комментарии адвокатов по делу возможны лишь при условии, если они не превращаются в инструмент давления.

Поведение адвоката в процессе, когда уголовное производство находится на стадии досудебного расследования, и поведение адвоката, когда уголовное производство находится в суде, например, с обвинительным актом, конечно, что они обусловлены их обязанностями, которые предусмотрены уголовным процессом. Я уже не говорю там о законе об адвокатуре, адвокатской деятельности, о моральных принципах деятельности адвоката

- отметил Алексей Баганец.

Шоу вместо права

Отдельно эксперт обратил внимание на системную проблему украинского правосудия – подмену уголовного процесса информационными кампаниями. Из-за этого общество все чаще получает не юридические доказательства от адвоката, а эмоционально окрашенную картинку, которая формирует общественное мнение еще до решения суда. Кроме того, по убеждению бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, игнорирование процессуальных правил и апелляция к эмоциям вместо права ставит под сомнение европейские стремления Украины.

Сегодня тайны досудебного расследования нет. Кому выгодно, тот ее разглашает. А почему? Потому что шоу. Нужно шоу. Основная задача уголовного процесса, это соблюдение законности, это соблюдение принципов верховенства права, на что у нас уже давно махнули рукой и на это никто не обращает внимания. Конечно, это нас не характеризует как страну, которая готова стать членом Европейского Союза. Потому что у нас на верховенство права никто не обращает внимания

- заявил он.

Сейчас же адвокаты клиники Odrex пошли еще дальше – в своих заявлениях они фактически призывают Генерального прокурора вмешаться в расследование, персонализируют ответственность и публично определяют "виновных" вне суда. Формально это очередной элемент стратегии, выбранной защитой. Фактически же может быть попыткой повлиять на ход следствия через политическое давление.

В частности, на пресс-конференции клиники Odrex, адвокат Маси Найем сообщил, что хоть и нет конкретных доказательств и никого не обвиняет в давлении на бизнес, однако давление якобы происходит. Найем также публично назвал несколько фамилий.

"Мы сейчас не утверждаем, что это установленный судом факт, и мы никого сейчас не обвиняем прямо в этом зале", - заявил Найем, добавив, что пользуется информацией, которая "требует проверки".

Напомним

Одно из самых громких уголовных производств против скандальной клиники "Одрекс" касается смерти украинского девелопера Аднана Кивана, который умер 27 октября 2024 года после лечения в клинике Odrex. Онкологу Марине Белоцерковской и заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента.

Сторона обвинения ссылается на выводы судебно-медицинской экспертизы, согласно которым причиной смерти стал сепсис. По данным следствия, после операции пациенту не были своевременно назначены антибиотики, а врачи вовремя не отреагировали на развитие инфекции.  

Смерть Аднана Кивана стала переломным моментом, который начал отсчет так называемого "Дела Odrex". Ведь после широкого общественного резонанса вокруг дела, появились новые публичные свидетельства от других пациентов и семей умерших, которые заявляют о возможных системных проблемах в клинике Odrex. Эти истории стали основой документального фильма "Осиное гнездо"

Сейчас против клиники "Одрекс" открыто уже 10 уголовных дел по фактам мошенничества, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками и умышленного убийства. По данным УНН, девять уголовных производств относительно деятельности клиники Odrex расследуют территориальные органы Национальной полиции в Одесской области, еще одно – Главное следственное управление Нацполиции Украины. Часть дел касается смертей пациентов после лечения в клинике, другие – возможных финансовых злоупотреблений и врачебной халатности. 

Лилия Подоляк

