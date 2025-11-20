Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень

Заява про те, що рішення Печерського суду про арешт корпоративних прав одеської приватної клініки Odrex – це тиск на бізнес не має нічого спільного з реальністю. Адже арешт було накладено в межах кримінального провадження щодо смерті пацієнта клініки, українського девелопера Аднана Ківана, пише УНН.

Арешт на корпоративні права одеської клініки Odrex було накладено в межах кримінального провадження щодо смерті Аднана Ківана. В цьому провадженні також оголошено дві підозри лікарям клініки, дії яких, за висновками експертів, і призвели до смерті пацієнта. Судмедексперти вважають, що лікарі не призначили необхідні препарати, проігнорували ускладнення та проводили протипоказані процедури.

Натомість адвокати клініки Odrex публічно заявляють про те, що арешт корпоративних прав – це "тиск на бізнес" і спроба "рейдерського захоплення". Проте, за словами Олександра Дімоглова адвоката родини загиблого Аднана Ківана, такі заяви клініки є радше інформаційною маніпуляцією, покликаною відвернути увагу від суті кримінального провадження та серйозності висунутих обвинувачень.

У цій ситуації важливо відділити емоції та публічні заяви від реальних юридичних фактів. Ми бачимо, що представники клініки Odrex активно просувають тезу про нібито "тиск на бізнес" чи "рейдерські дії". Такі висловлювання можуть справляти певний вплив на суспільну думку, однак з точки зору права вони не мають жодної доказової бази і жодного юридичного значення. Родина Аднана Ківана очікує лише одного – справедливості. Ми хочемо, щоб усі обставини були встановлені максимально прозоро, а відповідальні особи понесли покарання згідно з законом. А також, щоб подібні випадки більше ніколи не повторилися ні в Odrex, ні в будь-якому іншому медичному закладі країни – заявив адвокат Олександр Дімоглов.

За його словами, основою для рішення про арешт корпоративних прав клініки стали матеріали слідства, висновки комісійної судово-медичної експертизи та наявність достатніх доказів.

Твердження про "тиск на бізнес" виглядають не просто маніпулятивними – вони є спробою змістити увагу з юридичної реальності у медійну площину. Це форма захисту, яка не має стосунку до фактів, але покликана дати можливість виправдатися перед громадськістю та зберегти імідж клініки. Це право сторони захисту – але воно не змінює суті справи – резюмував адвокат.

Нагадаємо, скандал, який розгорівся після смерті Аднана Ківана, вже понад рік залишається однією з найгучніших тем у медичній сфері країни. Після загибелі бізнесмена внаслідок лікування в одеській приватній клініці "Одрекс" правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у рамках якого двом лікарям клініки – завідувачу хірургічного відділення Віталію Русакову та нині звільненій з клініки онкологу Марині Бєлоцерковській – було повідомлено про підозру.

Судово-медична експертиза встановила, що під час лікування Ківана медики не призначили необхідні препарати, зокрема антибіотики після операції, ігнорували ознаки сепсису та проводили процедури, протипоказані у його стані. За висновками експертів, ці дії могли призвести до смерті пацієнта.

Однак смерть Ківана стала лише початком хвилі публічних заяв. Після розголосу до журналістів почали звертатися родичі інших пацієнтів Odrex. Чиї рідні померли після лікування в клініці, або ж постраждали через дії медичного персоналу. Люди свідчать про системність неправомірних дій у клініці: від можливих підробок медичної документації до вимагання значних сум коштів за процедури, які не мали жодного медичного обґрунтування.

На тлі скандалу Міністерство охорони здоров’я створює спеціальну комісію, яка має провести детальну перевірку відповідності діяльності клініки ліцензійним умовам. У разі виявлення порушень – медичну ліцензію Odrex можуть анулювати, що фактично призведе до зупинення роботи клініки. Необхідність такого кроку назрівала давно. Сім’ї загиблих і скалічених пацієнтів понад рік благають МОЗ втрутитися в ситуацію, аби не допустити нових жертв.

Попри це, у самій клініці продовжують робити заяви про "рейдерське захоплення" та "тиск на бізнес". А їхні адвокати подають апеляції на арешт корпоративних прав. Однак арешт корпоративних активів – це не політичний чи бізнесовий інструмент, а прямий наслідок кримінального провадження щодо смерті пацієнта, у якій уже є двоє підозрюваних та висновки судмедекспертів.

Натомість поки МОЗ лише починає реагувати на ситуацію, суспільство вже називає історію навколо Odrex прикладом того, як гроші приватної клініки можуть вирішити будь-яке питання. Чи все ж ні? Покаже лише час.