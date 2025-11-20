Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений

Заявление о том, что решение Печерского суда об аресте корпоративных прав одесской частной клиники Odrex – это давление на бизнес, не имеет ничего общего с реальностью. Ведь арест был наложен в рамках уголовного производства по факту смерти пациента клиники, украинского девелопера Аднана Кивана, пишет УНН.

Арест на корпоративные права одесской клиники Odrex был наложен в рамках уголовного производства по факту смерти Аднана Кивана. В этом производстве также объявлены два подозрения врачам клиники, действия которых, по выводам экспертов, и привели к смерти пациента. Судмедэксперты считают, что врачи не назначили необходимые препараты, проигнорировали осложнения и проводили противопоказанные процедуры.

Однако адвокаты клиники Odrex публично заявляют о том, что арест корпоративных прав – это "давление на бизнес" и попытка "рейдерского захвата". Однако, по словам Александра Димоглова, адвоката семьи погибшего Аднана Кивана, такие заявления клиники являются скорее информационной манипуляцией, призванной отвлечь внимание от сути уголовного производства и серьезности выдвинутых обвинений.

В этой ситуации важно отделить эмоции и публичные заявления от реальных юридических фактов. Мы видим, что представители клиники Odrex активно продвигают тезис о якобы "давлении на бизнес" или "рейдерских действиях". Такие высказывания могут оказывать определенное влияние на общественное мнение, однако с точки зрения права они не имеют никакой доказательной базы и никакого юридического значения. Семья Аднана Кивана ожидает только одного – справедливости. Мы хотим, чтобы все обстоятельства были установлены максимально прозрачно, а ответственные лица понесли наказание согласно закону. А также, чтобы подобные случаи больше никогда не повторились ни в Odrex, ни в любом другом медицинском учреждении страны – заявил адвокат Александр Димоглов.

По его словам, основой для решения об аресте корпоративных прав клиники стали материалы следствия, выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы и наличие достаточных доказательств.

Утверждения о "давлении на бизнес" выглядят не просто манипулятивными – они являются попыткой сместить внимание с юридической реальности в медийную плоскость. Это форма защиты, которая не имеет отношения к фактам, но призвана дать возможность оправдаться перед общественностью и сохранить имидж клиники. Это право стороны защиты – но оно не меняет сути дела – резюмировал адвокат.

Напомним, скандал, разгоревшийся после смерти Аднана Кивана, уже более года остается одной из самых громких тем в медицинской сфере страны. После гибели бизнесмена в результате лечения в одесской частной клинике "Одрекс" правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого двум врачам клиники – заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову и ныне уволенной из клиники онкологу Марине Белоцерковской – было сообщено о подозрении.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что во время лечения Кивана медики не назначили необходимые препараты, в частности антибиотики после операции, игнорировали признаки сепсиса и проводили процедуры, противопоказанные в его состоянии. По выводам экспертов, эти действия могли привести к смерти пациента.

Однако смерть Кивана стала лишь началом волны публичных заявлений. После огласки к журналистам начали обращаться родственники других пациентов Odrex. Чьи родные умерли после лечения в клинике, или же пострадали из-за действий медицинского персонала. Люди свидетельствуют о системности неправомерных действий в клинике: от возможных подделок медицинской документации до вымогательства значительных сумм средств за процедуры, которые не имели никакого медицинского обоснования.

На фоне скандала Министерство здравоохранения создает специальную комиссию, которая должна провести детальную проверку соответствия деятельности клиники лицензионным условиям. В случае выявления нарушений – медицинскую лицензию Odrex могут аннулировать, что фактически приведет к остановке работы клиники. Необходимость такого шага назревала давно. Семьи погибших и искалеченных пациентов более года умоляют Минздрав вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить новых жертв.

Несмотря на это, в самой клинике продолжают делать заявления о "рейдерском захвате" и "давлении на бизнес". А их адвокаты подают апелляции на арест корпоративных прав. Однако арест корпоративных активов – это не политический или бизнесовый инструмент, а прямое следствие уголовного производства по факту смерти пациента, в которой уже есть двое подозреваемых и выводы судмедэкспертов.

Однако пока Минздрав только начинает реагировать на ситуацию, общество уже называет историю вокруг Odrex примером того, как деньги частной клиники могут решить любой вопрос. Или все же нет? Покажет только время.