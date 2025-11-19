Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів

Міністерство охорони здоровʼя готує перевірку дотримання ліцензійних умов скандальною приватною клінікою Odrex. У разі виявлення порушення – МОЗ має право анулювати медичну ліцензію одеської клініки на здійснення медичної діяльності, повідомляє УНН.

У Міністерстві охорони здоровʼя формують спеціальну комісію, яка проведе детальну перевірку дотримання приватною клінікою Odrex ліцензійних умов, повідомляють джерела УНН. У випадку виявлення порушень – МОЗ забере у клініки ліцензію, таким чином, унеможлививши її роботу.

Дії МОЗ щодо перевірки приватної клініки Odrex не є неочікуваними. Адже вже понад рік родичі померлих та скалічених пацієнтів і журналісти вимагають звернути увагу на низку смертей та каліцтв, що могли бути наслідком недбалості чи некомпетентності працівників закладу.

Натомість у самій клініці Odrex смерті своїх пацієнтів, здається, не вважають великою проблемою. Адвокати скандальної приватної клініки подають апеляції на рішення суду про арешт корпоративних прав та стверджують, що клініку намагаються захопити "рейдери". Однак, арешт корпоративних прав клініки Odrex – це прямий наслідок кримінальної справи щодо загибелі пацієнта, у якій вже двоє підозрюваних. Слідство також виявило ознаки системних порушень у роботі закладу, що підтверджують десятки свідчень постраждалих.

Нагадаємо, понад рік скандал довкола одеської приватної клініки Odrex залишається однією з найобговорюваніших тем у медичній сфері. Все почалося зі смерті пацієнта – бізнесмена та девелопера Аднана Ківана, який лікувався у закладі з травня по жовтень 2024 року. Унаслідок неналежних дій лікарів, за даними слідчих, у чоловіка розвинувся сепсис, що на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

Офіс генерального прокурора повідомив, що підозри вручені двом медикам "Одрекса" – завідувачу хірургічного відділення Віталію Русакову та онкологу Марині Бєлоцерковській. Зазначимо, Марію Бєлоцерковську звільнили з клініки майже одразу після смерті Аднана Ківана.

Пізніше судово-медична експертиза встановила прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями медиків "Одрекса" та смертю пацієнта: лікарі не забезпечили належного реагування на ускладнення, не призначили необхідних препаратів, зокрема антибіотиків після операції, та проводили процедури, протипоказані у його стані.

Зараз скандал лише набирає обертів – все більше рідних загиблих через "лікування" в "Одрексі" почали публічно говорити про порушення в медзакладі та розповідати свої історії.

Люди вказують на можливі факти підробки медичної документації, вимагання грошей, а також на повторюваність помилок, що дає підстави говорити про системність проблем у клініці "Одрекс".