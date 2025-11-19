$42.090.03
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 2508 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 4150 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
11:26 • 5444 перегляди
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto
10:05 • 6670 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
08:21 • 14796 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 23311 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 25789 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 14748 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26635 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів

Київ • УНН

 • 2530 перегляди

МОЗ формує комісію для перевірки приватної клініки Odrex щодо дотримання ліцензійних умов. У разі виявлення порушень ліцензія на медичну діяльність може бути анульована.

Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів

Міністерство охорони здоровʼя готує перевірку дотримання ліцензійних умов скандальною приватною клінікою Odrex. У разі виявлення порушення – МОЗ має право анулювати медичну ліцензію одеської клініки на здійснення медичної діяльності, повідомляє УНН.

У Міністерстві охорони здоровʼя формують спеціальну комісію, яка проведе детальну перевірку дотримання приватною клінікою Odrex ліцензійних умов, повідомляють джерела УНН. У випадку виявлення порушень – МОЗ забере у клініки ліцензію, таким чином, унеможлививши її роботу.

Дії МОЗ щодо перевірки приватної клініки Odrex не є неочікуваними. Адже вже понад рік родичі померлих та скалічених пацієнтів і журналісти вимагають звернути увагу на низку смертей та каліцтв, що могли бути наслідком недбалості чи некомпетентності працівників закладу.

Натомість у самій клініці Odrex смерті своїх пацієнтів, здається, не вважають великою проблемою. Адвокати скандальної приватної клініки подають апеляції на рішення суду про арешт корпоративних прав та стверджують, що клініку намагаються захопити "рейдери". Однак, арешт корпоративних прав клініки Odrex – це прямий наслідок кримінальної справи щодо загибелі пацієнта, у якій вже двоє підозрюваних. Слідство також виявило ознаки системних порушень у роботі закладу, що підтверджують десятки свідчень постраждалих.

Нагадаємо, понад рік скандал довкола одеської приватної клініки Odrex залишається однією з найобговорюваніших тем у медичній сфері. Все почалося зі смерті пацієнта – бізнесмена та девелопера Аднана Ківана, який лікувався у закладі з травня по жовтень 2024 року. Унаслідок неналежних дій лікарів, за даними слідчих, у чоловіка розвинувся сепсис, що на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

Офіс генерального прокурора повідомив, що підозри вручені двом медикам  "Одрекса" – завідувачу хірургічного відділення Віталію Русакову та онкологу Марині Бєлоцерковській. Зазначимо, Марію Бєлоцерковську звільнили з клініки майже одразу після смерті Аднана Ківана.

Пізніше судово-медична експертиза встановила прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями медиків "Одрекса" та смертю пацієнта: лікарі не забезпечили належного реагування на ускладнення, не призначили необхідних препаратів, зокрема антибіотиків після операції, та проводили процедури, протипоказані у його стані.

Зараз скандал лише набирає обертів – все більше рідних загиблих через "лікування" в "Одрексі" почали публічно говорити про порушення в медзакладі та розповідати свої історії.

Люди вказують на можливі факти підробки медичної документації, вимагання грошей, а також на повторюваність помилок, що дає підстави говорити про системність проблем у клініці "Одрекс".

Лілія Подоляк

