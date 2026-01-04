"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
Київ • УНН
Фільм "Аватар: Вогонь і попіл" офіційно зібрав понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Касові збори фільму "Аватар: Вогонь і попіл" (Avatar: Fire and Ash) офіційно перевищили 1 мільярд доларів у світовому прокаті, повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.
Деталі
Триквел режисера Джеймса Кемерона досяг цієї позначки в суботу у новорічних касових зборах. Серед інших переможців святкового сезону - несподіваний хіт "Покоївка" (The Housemaid) з Сідні Свіні та "Марті Супрім. Геній комбінацій" (Marty Supreme) з Тімоті Шаламе.
Світові збори "Аватара 3" станом на Новий рік (четвер) становили 935 мільйонів доларів, включаючи 266 мільйонів доларів у США та 699 мільйонів доларів за кордоном. У п'ятницю фільм заробив ще 14 мільйонів доларів у Північній Америці у 3832 кінотеатрах, завершивши день із загальною сумою зборів у США у 280 мільйонів доларів. Виходячи з цих результатів, він має стати лідером вихідних із результатом від 36 до 38 мільйонів доларів, подолавши позначку 300 мільйонів доларів у Північній Америці на додаток до мільярдного рубежу.
І станом на суботу це один із лише трьох голлівудських фільмів, що вийшли в 2025 році, які подолали позначку в 1 мільярд доларів, після інших фільмів Disney - "Ліло і Стіч" (Lilo & Stitch) (1,038 мільярда доларів) і рекордного "Зоотрополісу 2" (Zootopia 2), який зібрав 1,51 мільярда доларів з моменту виходу на День подяки.
Це четвертий фільм Кемерона, який перетнув позначку в мільярд доларів, після "Титаніка" (Titanic), "Аватара" (Avatar) та "Аватара: Шлях води" (Avatar: The Way of Water).
"Аватар: Вогонь і попіл" штурмує кінотеатри: блокбастер Кемерона зібрав 345 мільйонів доларів за перші вихідні21.12.25, 23:59 • 4270 переглядiв