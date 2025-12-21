"Аватар: Вогонь і попіл" штурмує кінотеатри: блокбастер Кемерона зібрав 345 мільйонів доларів за перші вихідні
Київ • УНН
Третя частина франшизи Джеймса Кемерона «Аватар: Вогонь і попіл» зібрала 345 мільйонів доларів у світовому прокаті. Це другий найуспішніший голлівудський дебют 2025 року, хоча внутрішні збори в США на 35% нижчі за попередній сиквел.
Третя частина епічної франшизи Джеймса Кемерона "Аватар: Вогонь і попіл" офіційно розпочала світовий прокат, заробивши приблизно 345 мільйонів доларів. Попри те, що стрічка стала другим найуспішнішим голлівудським дебютом 2025 року (після "Зоотрополіса 2"), внутрішні збори у США виявилися на 35% нижчими, ніж у попереднього сиквелу "Шлях води". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Експерти зазначають, що менший ажіотаж у перші дні пов’язаний із коротшою паузою між частинами – глядачі не встигли скучити за Пандорою так сильно, як під час 13-річного очікування другого фільму.
Щодо фільму "Вогонь і попіл", то глядачі не сумували за ним так сильно, як за продовженням. Це чудовий початок для святкового коридору. Протягом наступних двох-трьох вихідних очікується величезний касовий зрив
Джеймс Кемерон неодноразово наголошував на надвисокій вартості виробництва серії, яка потребує колосальних прибутків для свого продовження. Хоча Disney не розголошує точний бюджет, історія прокату перших частин ($2,9 млрд та $2,3 млрд відповідно) свідчить про здатність робіт Кемерона накопичувати касу протягом багатьох місяців.
Кінотеатри розраховують, що успіх "Вогню і попелу" стане поштовхом для індустрії, яка наразі за обсягами продажів квитків усе ще на 22,5% відстає від допандемійних показників 2019 року.
