"Аватар: Вогонь і попіл" штурмує кінотеатри: блокбастер Кемерона зібрав 345 мільйонів доларів за перші вихідні

Третя частина епічної франшизи Джеймса Кемерона "Аватар: Вогонь і попіл" офіційно розпочала світовий прокат, заробивши приблизно 345 мільйонів доларів. Попри те, що стрічка стала другим найуспішнішим голлівудським дебютом 2025 року (після "Зоотрополіса 2"), внутрішні збори у США виявилися на 35% нижчими, ніж у попереднього сиквелу "Шлях води". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Експерти зазначають, що менший ажіотаж у перші дні пов’язаний із коротшою паузою між частинами – глядачі не встигли скучити за Пандорою так сильно, як під час 13-річного очікування другого фільму.

Щодо фільму "Вогонь і попіл", то глядачі не сумували за ним так сильно, як за продовженням. Це чудовий початок для святкового коридору. Протягом наступних двох-трьох вихідних очікується величезний касовий зрив