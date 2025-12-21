$42.340.00
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
21 грудня, 12:47 • 14270 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 24145 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 25548 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 39636 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 66656 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 73256 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44230 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37502 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 39416 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 111502 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 81506 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" штурмує кінотеатри: блокбастер Кемерона зібрав 345 мільйонів доларів за перші вихідні

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Третя частина франшизи Джеймса Кемерона «Аватар: Вогонь і попіл» зібрала 345 мільйонів доларів у світовому прокаті. Це другий найуспішніший голлівудський дебют 2025 року, хоча внутрішні збори в США на 35% нижчі за попередній сиквел.

"Аватар: Вогонь і попіл" штурмує кінотеатри: блокбастер Кемерона зібрав 345 мільйонів доларів за перші вихідні

Третя частина епічної франшизи Джеймса Кемерона "Аватар: Вогонь і попіл" офіційно розпочала світовий прокат, заробивши приблизно 345 мільйонів доларів. Попри те, що стрічка стала другим найуспішнішим голлівудським дебютом 2025 року (після "Зоотрополіса 2"), внутрішні збори у США виявилися на 35% нижчими, ніж у попереднього сиквелу "Шлях води". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Експерти зазначають, що менший ажіотаж у перші дні пов’язаний із коротшою паузою між частинами – глядачі не встигли скучити за Пандорою так сильно, як під час 13-річного очікування другого фільму.

Щодо фільму "Вогонь і попіл", то глядачі не сумували за ним так сильно, як за продовженням. Це чудовий початок для святкового коридору. Протягом наступних двох-трьох вихідних очікується величезний касовий зрив 

– пояснив старший аналітик Exhibitor Relations Co. Джефф Бок. 

Джеймс Кемерон неодноразово наголошував на надвисокій вартості виробництва серії, яка потребує колосальних прибутків для свого продовження. Хоча Disney не розголошує точний бюджет, історія прокату перших частин ($2,9 млрд та $2,3 млрд відповідно) свідчить про здатність робіт Кемерона накопичувати касу протягом багатьох місяців.

Кінотеатри розраховують, що успіх "Вогню і попелу" стане поштовхом для індустрії, яка наразі за обсягами продажів квитків усе ще на 22,5% відстає від допандемійних показників 2019 року.

Степан Гафтко

Культура
Режисер
Фільм
Reuters