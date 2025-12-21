$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 4144 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" штурмует кинотеатры: блокбастер Кэмерона собрал 345 миллионов долларов за первые выходные

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Третья часть франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» собрала 345 миллионов долларов в мировом прокате. Это второй самый успешный голливудский дебют 2025 года, хотя внутренние сборы в США на 35% ниже предыдущего сиквела.

"Аватар: Огонь и пепел" штурмует кинотеатры: блокбастер Кэмерона собрал 345 миллионов долларов за первые выходные

Третья часть эпической франшизы Джеймса Кэмерона "Аватар: Огонь и пепел" официально начала мировой прокат, заработав примерно 345 миллионов долларов. Несмотря на то, что лента стала вторым самым успешным голливудским дебютом 2025 года (после "Зверополиса 2"), внутренние сборы в США оказались на 35% ниже, чем у предыдущего сиквела "Путь воды". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Эксперты отмечают, что меньший ажиотаж в первые дни связан с более короткой паузой между частями – зрители не успели соскучиться по Пандоре так сильно, как во время 13-летнего ожидания второго фильма.

Что касается фильма "Огонь и пепел", то зрители не скучали по нему так сильно, как по продолжению. Это отличное начало для праздничного коридора. В течение следующих двух-трех выходных ожидается огромный кассовый срыв 

– пояснил старший аналитик Exhibitor Relations Co. Джефф Бок. 

Джеймс Кэмерон неоднократно подчеркивал сверхвысокую стоимость производства серии, которая требует колоссальных прибылей для своего продолжения. Хотя Disney не разглашает точный бюджет, история проката первых частей ($2,9 млрд и $2,3 млрд соответственно) свидетельствует о способности работ Кэмерона накапливать кассу в течение многих месяцев.

Кинотеатры рассчитывают, что успех "Огня и пепла" станет толчком для индустрии, которая сейчас по объемам продаж билетов все еще на 22,5% отстает от допандемийных показателей 2019 года.

Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14.12.25, 21:02 • 70162 просмотра

Степан Гафтко

