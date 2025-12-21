"Аватар: Огонь и пепел" штурмует кинотеатры: блокбастер Кэмерона собрал 345 миллионов долларов за первые выходные

Третья часть эпической франшизы Джеймса Кэмерона "Аватар: Огонь и пепел" официально начала мировой прокат, заработав примерно 345 миллионов долларов. Несмотря на то, что лента стала вторым самым успешным голливудским дебютом 2025 года (после "Зверополиса 2"), внутренние сборы в США оказались на 35% ниже, чем у предыдущего сиквела "Путь воды". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Эксперты отмечают, что меньший ажиотаж в первые дни связан с более короткой паузой между частями – зрители не успели соскучиться по Пандоре так сильно, как во время 13-летнего ожидания второго фильма.

Что касается фильма "Огонь и пепел", то зрители не скучали по нему так сильно, как по продолжению. Это отличное начало для праздничного коридора. В течение следующих двух-трех выходных ожидается огромный кассовый срыв